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自由廣場》怕輸就不表決？ 國會議事程序的新警訊

2026/03/19 05:30

◎ 莊宇森

立法院程序委員會十七日開會排定下次院會議程，擔任主席的國民黨籍召委翁曉玲見藍白在場立委人數較少，竟未經表決，逕行裁示將議程草案提報院會並宣布散會。國民黨團稱，各委員會對各黨團意見無法取得共識的提案，逕送院會協商，符合議事慣例；民進黨團則批評，因國民黨立委葛如鈞缺席導致藍白人數劣勢，怕輸不敢表決，根本踐踏議事程序。

翁曉玲表示，立法院第八屆的陳其邁、吳秉叡，第九屆段宜康，以及第十一屆沈發惠、吳宗憲，都曾因「黨團無法達成共識」而直接送院會處理。然而，即使真有此類先例，也仍須釐清：所謂「無法達成共識」的案件，是否都未經表決而由主席裁示送院會？抑或應經表決後再送院會？論者以為應以後者為是。

依立法院議事規則第卅四條規定，討論終結或停止討論之議案，出席委員有異議時，主席「得」提付表決。就本案而言，程序委員會對議程草案是否已討論終結或停止討論，本就未必明確。縱認已終結討論，民進黨立委既已當場提出異議，主席即應提付表決；除非有「免予表決」的情形，否則不得以「主席裁示」沒收出席委員對異議事項的表決權。

依議事規則第卅九條第一項規定，對表決結果有異議時，經十五人以上連署或附議，得要求重付表決，但以一次為限。換言之，即使已有表決結果，仍可依法要求再表決；但若異議事項未經表決，自然無從重付表決。翁曉玲以「主席裁示」處理，不僅沒收立委表決權，也一併剝奪其要求重付表決的權利。

翁曉玲並警告，阻擋她離開的民進黨立委已構成強制罪。然而刑法第三〇四條所稱強制罪，是指妨害他人在法律上得為之作為或不作為的權利，無論公法或私法權利皆在其內。姑且不論阻擋離場是否構成犯罪，單就翁曉玲妨害立委依法行使表決權（屬公法上權利）而言，反而更可能構成強制罪。

（作者是公會法律顧問）

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