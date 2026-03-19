即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
求職
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
社論》讓更多人看到國家目標更近了
新聞線上》朱立倫的弦外之音
社論》莫忘十二年前三一八太陽花
社論》總統直選30週年的經驗教訓
社論》親中反美必有妖
more
專欄
林健正專區》護國神山的綠電焦慮與能源轉型的正義
電影慢慢聊》從麥寮少女歌劇團到世界ê台語片
林修民 半導體看天下》安世半導體給全球企業在中國經商的教訓
林健正專區》從伊朗戰局看能源轉型的結構性風險
南南論壇》美中戰略競爭 柬埔寨不單邊依賴中國
more
社群
黑熊學院》伊朗宣稱封鎖荷姆茲海峽 台海會有相同威脅嗎？
汪浩時間》賴總統應派國軍參與美日護航 從能源生存到戰略突圍
黃澎孝練「孝」話》聯合護航荷姆茲海峽⁉️中國去就兩難的戰略陷阱 日本獲「國家正常化」契機
照護線上》春季流感來勢洶洶，別再當成一般感冒！專家提醒，錯誤用藥觀念恐讓病情惡化
矢板明夫觀點》放狠話「叫得兇，轉得快」 古巴撐不住啦～
more
投書
自由廣場》台灣好消息太多 中共官宣陷入困境
自由廣場》誘因為零 再怎麼降低阻力都無效
自由廣場》當學校鐘聲被迫靜音？
自由廣場》延遲式切割是否與AIT爭議有關？
自由廣場》漫畫：冷血基金會
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫：冷血基金會
2026/03/19 05:30
◎ Tainan黑名
漫畫：冷血基金會
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書