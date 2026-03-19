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自由廣場》延遲式切割是否與AIT爭議有關？

2026/03/19 05:30

◎ 郭索

馬英九文教基金會發布聲明，宣布由戴遐齡接任執行長，並指前執行長蕭旭岑與前員工王光慈已完成離職交接，更強調兩人未來言行均不代表基金會與馬英九立場。這份聲明最耐人尋味之處，在於其明確的「責任切割」。若只是單純的人事更替，通常只需說明交接完成即可，特別強調言行不代表馬英九，顯示這項聲明背後恐怕存在更具政治考量。

觀察發現，蕭旭岑離開基金會執行長職務其實早在去年十一月，之後由王光慈短暫接任，但直到今年才透過聲明正式劃清界線。這種「延遲式的切割」格外引人注意。政治上常見的危機管理模式是「即時止血」，若某位幕僚發言引發爭議，組織通常會立即澄清立場。然而馬辦卻在數月後才正式劃清界線，讓外界不免懷疑，是否有新的政治因素出現，迫使馬陣營重新定義與蕭的關係。

在近期香港與台北政治圈一個常被提及的背景，就是蕭旭岑曾公開批評美國在台協會（AIT）官員的言論。馬英九長期被視為在華府政策圈仍具一定可接觸性的政治人物。一旦幕僚言論被解讀為代表馬英九對美國政策或官員的態度，便可能影響其長期累積的外交形象。在此情況下，透過正式聲明強調「不代表馬英九」，便成為一種典型的政治風險管理。

儘管目前沒有公開證據顯示，AIT或任何外部機構直接要求馬英九基金會進行人事處置。因此，將兩者劃上因果關係仍屬推測。然而在高度敏感的兩岸與國際關係環境下，政治人物往往必須提前設置「防火牆」，避免個別幕僚言論被視為外交訊號。

因此，這份人事公告其實透露出一個問題：在台灣政治結構中，卸任領導人的政治品牌與黨內高層幕僚之間，究竟應該保持多大的距離。當蕭旭岑已成為中國國民黨副主席時，馬英九基金會選擇與其言論劃清界線，究竟只是單純的角色調整，還是反映出更複雜的外交與黨內政治考量，恐怕仍需要時間來觀察。

（作者是自由評論者）

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