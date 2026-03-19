自由廣場》當學校鐘聲被迫靜音？

◎ 宜和蓒

大家都說現在「缺師嚴重」，新聞天天報、官員天天愁。但你們真的知道，為什麼越來越多老師寧可放棄鐵飯碗，逃離教學現場嗎？原因很簡單：現在的教育環境，早已變成大型「客訴中心」。

在第一線教書，我們不只面對繁重的教學工作，更可怕的是那種「動輒得咎」的窒息感。管教學生？必須小心翼翼，深怕一個眼神、一句重話，隔天就成為怪獸家長投訴教育局的素材。我們被拔掉管教的牙齒，卻被要求教出完美的乖孩子。

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如果你以為老師只要應付家長，那就太天真了。現在的學校，連「呼吸」都可能惹人不滿。最近有住家向教育局投訴，理由是：「學校鐘聲太大聲，吵到我們。」

學校存在社區數十年，鐘聲本是校園運作最基本的元素，也是提醒學生作息的規矩。但教育局與校方的處理方式，卻是為了安撫投訴者幾乎把鐘聲「靜音」。鐘聲小到連走廊上的孩子都聽不見，上課後學生還在操場奔跑，不知道該回教室。最後只好打開全校廣播，大聲呼喊：「各位同學，上課時間到了，請回教室！」

嫌鐘聲吵，於是把鐘聲關掉；聽不到鐘聲，又用更大聲的廣播把學生叫回來。請問，廣播難道會比較小聲？這種「挖東牆補西牆」、只求息事寧人的作法，正是台灣教育環境失序的縮影。

只要有人打一九九九投訴，教育局便如臨大敵，要求學校立刻處理。學校為了自保，只能不斷退讓：家長亂投訴，我們退；鄰居無理取鬧，我們也退。學校逐漸失去教育專業與尊嚴，淪為討好所有人的服務業。

當學校連「敲響上課鐘」的權利都被剝奪時，我們還能期待社會給老師多少尊重？又如何教導孩子明辨是非？當主管機關放任少數人的無理要求踐踏校園底線，被逼走的，正是那些真正願意為孩子付出的好老師。請把鐘聲還給校園，把尊嚴還給老師。否則，當校園鐘聲徹底沉寂時，敲響的，將是台灣教育的喪鐘。

（作者是國小教師）

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