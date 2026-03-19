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自由廣場》誘因為零 再怎麼降低阻力都無效

2026/03/19 05:30

◎ 太個

目前政府針對少子化現象所做的一切努力，經濟補助、托育支持、育兒假制度、教育減負與住宅政策，都是在降低「阻力」，但其中卻沒有任何一項能夠提升「誘因」。即使直接發錢，無論一、二萬甚至十萬，擺在「生兒育女」這件事本身所需付出的成本前面，也會立刻失去引誘，充其量僅能讓已經決定生育的家庭，稍稍減少一丁點經濟負擔而已。

不是說這些減少「阻力」的措施不重要，畢竟若是已經坐在餐廳裡的人，一直上網給餐廳低分、留負評，無疑只會讓生意更差；但經營餐廳光靠沒有負評並不夠，還需要願意給出高分的顧客、有質感的照片、以及具公信力的美食評論等等誘因。

問題來了，當多數人認為「生兒育女」不再是人生遊戲必須蒐集的一個印章時，這件事的誘因還能是什麼？生一胎給二百萬？沒預算，而且社會觀感不佳。有子女的家庭週休三日？政府不敢得罪企業，然後就沒有了。真的。

在當代已開發社會中，「生育」對人類整體基因的存續雖然仍有意義，但對個體本身已不再是理性選擇；有計畫的生育變成一種信念的展現、感動的徵兆，或是夢想的實現，而這些抽象的理由，從來都不是能放在天秤上和其他事物做物質性比較。因此，一旦社會開始理性思考要不要生育時，少子化就是必然結果了。加上人類的盲從特性，少子化這個議題討論聲量越大，表面上大家越重視，實際上想生的人只會越少。這正是為什麼政府努力做了這麼多，但生育率仍逐年探低的原因。

再次強調，並不是要政府放棄降低阻力的政策規劃，而是除了那些還必須再思考，在預算有限且無法得罪企業前提下，有沒有辦法把生育那些形而上的誘因，試圖具象化、感動人心，並重新融入社會氛圍當中。此外，政府以及關心此現象的所有人，從今天開始就能立刻做出的改變是：閉嘴！不要再主動公開談論「少子化」（但該開的專家會議還是要開、該實施的政策還是要規劃，但不需要在民眾面前高談闊論）、將國家出生率資料設定為機密文件不要釋出給新聞媒體報導、更不要再把「現在年輕人都不生」掛在嘴邊，因為越討論，只會越強化這樣的印象，進而越不想生而已。就好比，一直公開談論某支股票行情不好、連續跌了好多年，卻希望大家能多買這支股票，只因為這支股票對國家很重要？要是這樣能有效，韭菜都不韭菜了。

切記，多做少說，因為開始討論就輸了！

（作者是社會觀察員）

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