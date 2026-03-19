自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》台灣好消息太多 中共官宣陷入困境

2026/03/19 05:30

◎ 黃清龍

近來中共軍機擾台架次銳減，引起許多討論與揣測；其實除了擾台軍機突然減少，過去一段時間中國官媒關於台灣的報導也明顯變少，原因何在，同樣值得探究。

從宏觀角度，中國官媒近期的宣傳降溫，並非偶然。除因全國兩會召開、伊朗戰爭爆發等內外重大政治議題轉移外，也是考量「川習會」前氣氛營造的需要，同時又和北京對台策略轉向「法律戰與制度化」有關。

根據今年二月的全國對台工作會議，北京對台策略正從過去「胡蘿蔔與棒子」轉向更嚴實的「法制化施壓」。官媒減少了空洞叫囂，擴大宣傳對台法律震懾常態化內容，意在將兩岸議題轉為中國的「內部行政管理」。

國台辦自去年十月起，將原先每月兩次的例行記者會調整為每週一次，則顯示官方層級的「發聲」管道並未收縮，而是更加即時且常態化，以便隨時針對台灣政經動態與特定議題（如「十五五規劃」中的兩岸融合、福建示範區成效等）加強宣傳。

此外，這兩年台灣經濟成長驚人，國際能見度越來越高，中共官媒既不願報導台灣的好消息，又不能天天只罵台獨，那怎麼辦呢？當台灣的「好消息」多到無法忽視，而中共「罵點」又呈邊際效應遞減時，官媒就陷入了「集體性失語」，以致台灣新聞明顯變少了。

去年台灣經濟成長率達到驚人的八．六％，人均GDP更首度超越日、韓。相比之下，中國正面臨房地產低迷、青年失業率升高與內需不振挑戰。官媒若報導台灣經濟，就必須解釋為何在「民進黨搞爛經濟」的敘事下，台灣人均卻超越日、韓，且成為全球AI浪潮中心？

過去中國官媒可以將台灣問題簡化為台獨與反台獨的「內政」問題，但現在變了，隨著AI產業爆發，全球對台灣半導體的依賴已上升到「國家安全」與「人類文明支柱」層次，國際領袖與科技巨頭頻繁訪台，矽盾（Silicon Shield）正在實體化。

中國官媒很難在報導輝達（Nvidia）或OpenAI的科技突破時，完全避開台灣的貢獻，但又無法給予正面評價。既然壞消息編不出來，好消息又不能發，那乾脆不報。這種「敘事斷層」導致他們在處理台灣新聞時，操作空間縮小到只剩下單調的軍事威脅或統戰口號。

即使是口號，也已有時而窮。過去幾年，官媒天天罵「台獨分子挑釁」，但對中國普通民眾來說，高分貝叫囂聽久了，不免產生洗腦轟炸後的「脫敏」現象。中國網民會好奇：「台灣既然這麼差，為什麼國際地位越來越高？為什麼還是非買他們的晶片不可？」為避免引發內部反思的討論，宣傳系統因此採取「冷處理」，將台灣議題從熱搜榜上「隱身」。

這可說是中共宣傳系統面臨的最尷尬的「結構性困境」，也反映北京對台策略的一種「挫折感」。當台灣的軟實力與經濟力與中國官媒長期塑造的「衰落、混亂、邊緣化」形象完全相反時，官媒就必須刻意地「選擇性無視」來維持其宣傳邏輯的完整性。

（作者是信民協會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書