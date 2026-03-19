自由廣場》台灣好消息太多 中共官宣陷入困境

◎ 黃清龍

近來中共軍機擾台架次銳減，引起許多討論與揣測；其實除了擾台軍機突然減少，過去一段時間中國官媒關於台灣的報導也明顯變少，原因何在，同樣值得探究。

從宏觀角度，中國官媒近期的宣傳降溫，並非偶然。除因全國兩會召開、伊朗戰爭爆發等內外重大政治議題轉移外，也是考量「川習會」前氣氛營造的需要，同時又和北京對台策略轉向「法律戰與制度化」有關。

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根據今年二月的全國對台工作會議，北京對台策略正從過去「胡蘿蔔與棒子」轉向更嚴實的「法制化施壓」。官媒減少了空洞叫囂，擴大宣傳對台法律震懾常態化內容，意在將兩岸議題轉為中國的「內部行政管理」。

國台辦自去年十月起，將原先每月兩次的例行記者會調整為每週一次，則顯示官方層級的「發聲」管道並未收縮，而是更加即時且常態化，以便隨時針對台灣政經動態與特定議題（如「十五五規劃」中的兩岸融合、福建示範區成效等）加強宣傳。

此外，這兩年台灣經濟成長驚人，國際能見度越來越高，中共官媒既不願報導台灣的好消息，又不能天天只罵台獨，那怎麼辦呢？當台灣的「好消息」多到無法忽視，而中共「罵點」又呈邊際效應遞減時，官媒就陷入了「集體性失語」，以致台灣新聞明顯變少了。

去年台灣經濟成長率達到驚人的八．六％，人均GDP更首度超越日、韓。相比之下，中國正面臨房地產低迷、青年失業率升高與內需不振挑戰。官媒若報導台灣經濟，就必須解釋為何在「民進黨搞爛經濟」的敘事下，台灣人均卻超越日、韓，且成為全球AI浪潮中心？

過去中國官媒可以將台灣問題簡化為台獨與反台獨的「內政」問題，但現在變了，隨著AI產業爆發，全球對台灣半導體的依賴已上升到「國家安全」與「人類文明支柱」層次，國際領袖與科技巨頭頻繁訪台，矽盾（Silicon Shield）正在實體化。

中國官媒很難在報導輝達（Nvidia）或OpenAI的科技突破時，完全避開台灣的貢獻，但又無法給予正面評價。既然壞消息編不出來，好消息又不能發，那乾脆不報。這種「敘事斷層」導致他們在處理台灣新聞時，操作空間縮小到只剩下單調的軍事威脅或統戰口號。

即使是口號，也已有時而窮。過去幾年，官媒天天罵「台獨分子挑釁」，但對中國普通民眾來說，高分貝叫囂聽久了，不免產生洗腦轟炸後的「脫敏」現象。中國網民會好奇：「台灣既然這麼差，為什麼國際地位越來越高？為什麼還是非買他們的晶片不可？」為避免引發內部反思的討論，宣傳系統因此採取「冷處理」，將台灣議題從熱搜榜上「隱身」。

這可說是中共宣傳系統面臨的最尷尬的「結構性困境」，也反映北京對台策略的一種「挫折感」。當台灣的軟實力與經濟力與中國官媒長期塑造的「衰落、混亂、邊緣化」形象完全相反時，官媒就必須刻意地「選擇性無視」來維持其宣傳邏輯的完整性。

（作者是信民協會理事長）

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