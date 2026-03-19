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新聞線上》朱立倫的弦外之音

2026/03/19 05:30

前國民黨主席朱立倫（資料照）前國民黨主席朱立倫（資料照）

記者陳杉榮

民進黨政府提出的八年一．二五兆元國防特別預算條例草案，正在立法院待審，國民黨百般刁難後，提出所謂三八〇〇億元+N版本，鄭麗文和傅崐萁強調國會監督，乍看言之成理，但還是讓人感受到這不過是向中國彎腰屈膝的藉口。前國民黨主席朱立倫近日特別提及「路透社」報導川普將在川習會後對台宣布六〇〇〇億元軍售，立法院要匡列所需預算。「正常倫」的弦外之音，引人關注。

國民黨為了向中共低頭示好，「擋軍購」已成慣性，連戰時期擋陳水扁政府三項軍購，導致台灣失去建立八艘潛水艇艦隊的機會；鄭麗文為了向北京示好，擋賴清德政府的軍購幾乎走火入魔。國民黨的領導階層不但提出「科長論」，蓄意矮化美國駐台代表谷立言；還提出「油水論」，誣蔑關切台灣防衛安全的美國參議員。這種誤以為和中共領導班子掛上鉤就張揚於市，公然貶損美國的行為，不僅飲鴆止渴，也顯示不過在立法院多了民進黨三個席次的國民黨，多麼的無知和夜郎自大。

一九四九年國民黨蔣介石政府把中華民國搬到台灣，戒嚴極權有之，勵精圖治有之，這七十七年來，仰仗美國強大的軍力保護，台灣才有今天自由民主的局面。美國政府的對台政策未必都有利於台灣，但若沒有美國，東亞的局面不堪想像。全台灣最沒有資格散播「疑美論」的就是中國國民黨；然而經常在國會殿堂、在電視頻道、在網路社群散佈「親中疑美論」者，卻又都是藍營的政客、退將和徒眾。發發牢騷，言論自由也就罷了，阻撓國家防衛預算，置台灣於險地，就不可饒恕。

行政院提出的國防特別條例，有打造台灣之盾、加速擊殺鏈、打造非紅供應鏈等三大重點，國防部多次闡述法案和美國反覆磋商獲致共識，美國國務院及在台協會多次公開表達肯定和支持，友台的美國參眾議員更是憂心如焚。國民黨硬要「截肢」，不讓全案過關，三八〇〇億元版本刪除台灣之盾的核心元素，光買設備不買訓練，只買球隊沒有教練，拿國家安全當兒戲，要國軍官兵如何禦敵上戰場？難道真的要束手就縛進貢給北京？

朱立倫的「弦外之音」很清楚，國家安全不分黨派，除了三八〇〇億之外，美國即將宣布的六〇〇〇億元對台軍售，立法院也都要通過。這就超過九〇〇〇億元了，再加上國軍向中科院等機關廠商採購的預算，總額不就和行政院版八年一．二五兆元差不多。只要中共不放棄對台動武，繼續張牙舞爪，意圖長臂管轄，「抗中保台」就是台灣人的日常。朱立倫知道，幾十位國民黨立委當中，真的沒有人有所覺悟？

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