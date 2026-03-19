社論》讓更多人看到國家目標更近了

波蘭前總統華勒沙（左二）向賴總統（右二）強調：台灣與波蘭面臨同樣艱困的處境，但任何解決方案都不應由外界提出，台灣的未來應該由台灣人民自己決定。（資料照，總統府提供）

波蘭前總統華勒沙受邀來台，前一天說：中華民族必須統一，而台灣已向世界證明，台灣在經濟與政治方面有好的解方與模範，所以，應由台灣領導中華民族的統一。隔一天，華勒沙又向賴總統強調：台灣與波蘭面臨同樣艱困的處境，但任何解決方案都不應由外界提出，台灣的未來應該由台灣人民自己決定。

「台灣領導中華民族的統一」，聽起來比較像是蔣、李時代的歷史回音，「三民主義統一中國」，「經營大台灣、建立新中原」，「建立民主、自由、均富的中國」，所謂的經濟、政治學台灣。另一廂，北京自居「中國正統」，站在終點等待「一國兩制」的日子到來。北京認為，時間站在它那一邊，頂多「經右政左」，不能照搬「台灣模式」。其實，「反攻大陸」，不論形式，都罕見國際鼓勵，美國也不尋求改變中國體制。國民黨本身，蔣、李俱往矣，連、馬到朱、鄭，新路線揚棄「王師北定」，默認北京是統一的主體。

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另外一條軸線，李登輝卸任後，刪除了統一關鍵詞，改宗台灣國家正常化，從而與從黨外到民進黨所主張的「台灣人民自決」匯合成主流民意。日前，在一項總統直選卅周年研討會，賴總統致詞時提及：首次總統直選前一年（一九九五），施明德主席在美國公開表示，總統直選象徵台灣已是一個主權獨立的國家，如果未來民進黨執政也不會另外宣布台灣獨立；到了首次政黨輪替前一年（一九九九），民進黨通過台灣前途決議文，主張台灣已是主權獨立的國家，憲法上的名稱為中華民國，與中華人民共和國互不隸屬，台灣的前途應由二千三百萬人民共同決定。然而，卅年來，台灣「是不是」或「是怎樣」的主權獨立國家，依執政黨不同而有不同「主張」。

尤有甚者，「國家」這個問題的答案，非僅未因總統直選而解決，近年，更由意識形態的口舌爭辯，惡化至「敵國」介入的「民主內戰狀態」。二〇二四大選後，北京對傅黃集團下指導棋，違憲亂政弱台。接著，國民黨主席改選，北京透過金主、網軍介選，打造如假包換的「中國（的）國民黨」，反共反獨轉向舔共促統。至此，北京在台灣的政治灘頭堡成功達陣，改寫了卅年來的台灣民主運作，朝野的內部矛盾質變為敵我矛盾，藍白主宰的國會儼然淪為「台灣人代會」、「香港立法會」。假使台灣已是獨立國家，那麼，藍白所為就是內亂外患。然而，那些人卻得以民主保護傘發動內戰，盤踞國會為「敵國」根據地。現在，又多了擁有中華人民共和國國籍的「中配立委」，以及相繼浮出的第五縱隊。如此「主權獨立國家」，不得不令人感到心虛。

最近，卓院長快閃東京巨蛋WBC，這是不言可喻的外交突破，天知地知綠知紅藍白知。諷刺的是，紅藍白極盡模糊焦點之能事，而台日雙方都低調稱是私人行程。「台灣隊」也非得承認的特殊國情，面對現實地說就是「台灣是個主權獨立國家」與「台灣被公認、接受是個主權獨立國家」還存有距離。不可否認，近年來這個落差逐漸縮小，但攻堅的難度卻比能夠操之在我的國會全面改選、總統直接民選還要高。何況，還有藍白正在利用台灣的「國家灰色地帶」，協力「敵國」利用民主顛覆民主，為親中政府班師回朝鋪路。台灣民主化四十年，總統直選卅年後，「國家」危機不減反增，獨立現狀也裸露於侵蝕，宛如掙扎於某種「民主陷阱」。「台灣經驗」美中不足之處，若不火速補漏，恐有重蹈八十年前蔣氏政權從內部崩潰之憂。

現實，必須面對，無法迴避。我們「獨立」的「事實」是「事實獨立」而未達「法理獨立」。此所以，北京宣稱台灣是中國的一部份，華府表示「認知到」了北京的「主張」，但無礙自己「主張」台灣就是台灣、台灣地位未定論、軍售台灣防禦中國威脅；日本「理解並尊重」北京此一「主張」，但仍可「主張」自衛隊以「台灣有事就是日本有事」為準則。目前，美、日「友台」固不待言，卻也沒有完全接受民進黨「主張」的「台灣是個主權獨立國家」。儘管「國家」目標尚未抵達，「台灣是個主權獨立國家」，或，「與中華人民共和國同屬一中」，主流民意的選擇早已沒有懸念。而恭逢地緣政治巨變，台灣的挑戰與機會俱增，邁向完全正常國家之路，既要有戰略耐性行穩致遠，也要善用機遇戰略挺進。賴政府在其位，便當盡其職、謀其政、擔其責，讓更多人看到這個目標更近了。

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