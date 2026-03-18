即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
求職
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
社論》莫忘十二年前三一八太陽花
社論》總統直選30週年的經驗教訓
社論》親中反美必有妖
星期專論》伊朗與委內瑞拉對台灣的啟示
自由共和國》湯廣正／近期共機擾台架次銳減的可能另類意涵
more
專欄
林健正專區》護國神山的綠電焦慮與能源轉型的正義
電影慢慢聊》從麥寮少女歌劇團到世界ê台語片
林修民 半導體看天下》安世半導體給全球企業在中國經商的教訓
林健正專區》從伊朗戰局看能源轉型的結構性風險
南南論壇》美中戰略競爭 柬埔寨不單邊依賴中國
more
社群
矢板明夫觀點》放狠話「叫得兇，轉得快」 古巴撐不住啦～
話說李筱峰》賴總統不可以照史實講嗎？
健康醫療網》開會狂打瞌睡？睡眠專家教7招「快速清醒」 白天常嗜睡恐與1病有關
李忠憲的思考》當日本談責任，台灣談無罪推定
汪浩時間》川普將了習近平一軍
more
投書
自由廣場》從美軍潛艦戰果看水下戰力價值
自由廣場》﹙林保華專欄﹚破解國共史觀 318一百週年
自由廣場》澳洲判例 共諜罪不必等於機密外洩
自由廣場》台上有偶，台下是手
自由廣場》漫畫︰立法院質詢
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫︰立法院質詢
2026/03/18 05:30
◎ 樂子
立法院質詢
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書