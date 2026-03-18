自由廣場》﹙林保華專欄﹚破解國共史觀 318一百週年

今天是「三一八慘案」一百週年，蔡正元因指摘一〇一董事長賈永婕的先人是北洋軍閥，因此有必要拿出來討論。一九二六年二至四月擔任中華民國國務代總理、總理的賈德耀是賈永婕的曾叔公。外面遊行隊伍一來，他就離開。段祺瑞也不在場。他們都沒有直接的責任，但仍須承擔政治責任。中國有段祺瑞聞訊跪在死者面前，並且改為吃素的說法，但也有反對的說缺乏證據。

國共兩黨對許多歷史事件有不同看法，但是在這件事情基本一致。魯迅的「紀念劉和珍君」（死難者之一）更編入中國的高中語文課本裡，成為家喻戶曉的事件。但是比三一八慘案更殘酷的二二八慘案、六四慘案就得不到這樣的優待，尤其六四被全部抹殺，似乎沒有發生過，甚至要用「五月三十五日」來取代。對這樣的國共史觀，我們能夠認同嗎？

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「三一八」的發生並非偶然。一九二四年國民黨召開大會進行改組，孫中山親自點名北京李大釗等共產黨員作為國民黨代表參與。此後北京的共產黨員大部分加入國民黨參與活動。當時中華民國中央政府就在北京，倒是南部的孫中山是在軍閥割據。北部軍閥親英美日，南部軍閥親俄，而國共史觀把南部當正統，北部則是北洋軍閥。到了孫中山死後，一九二七年北伐成功，蔣介石攻下上海而親英美日，共產黨親俄，版圖才重新劃分。

國共合作後在北京就企圖發動「首都革命」奪取政權。到了一九二六年，利用天津大沽口日艦以親共馮玉祥的國民軍違反辛丑條約為名而砲擊，國共發動三一八大規模抗議運動。本來帶隊到執政府進行抗議活動的是國民黨左派的徐謙，但是徐謙臨時稱病不來，便由共產黨來全權指揮，口號、行動遂激化。在衝擊執政府時傳說有先開槍，衛隊開始對天鳴槍警告不果，遂對人發射，造成數十人死亡。當時輿論當然站在學生一邊，只有上海英文的《字林西報》有些不同的報導和觀點。

事後北京當局通緝徐謙、李大釗等人。李大釗把中共北方區搬進東交民巷蘇聯大使館的前沙皇俄國駐軍的兵營，深夜工作聲音都傳到隔壁法國人的醫院。北京奉系當局在知會其他國家大使館並取得諒解後在一九二七年四月包圍搜查大使館主樓外舊兵營，繳獲大量「裡通外國」的文件，以及大量宣傳品、機關槍、步槍（卅支）、手槍、炸彈等。四月底起訴後將李大釗等廿人處決。

而蔣介石在一九二六年秋天在廣州開始清黨後，就秘密與張作霖接觸，搜查的行動也獲得老蔣致電支持。所以南北軍閥的「統一」而共同反對赤化只是時間問題，否則賈家不會一起來台灣而是留在中國，但是蔣介石礙於作為孫中山的傳人，不能公開這層關係，並在史書明確化。現在這些都是百年前的歷史，難道不還原真相？還要學共產黨永遠黑箱，甚至消滅檔案？

（作者林保華為資深時事評論員）

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