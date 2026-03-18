自由廣場》從美軍潛艦戰果看水下戰力價值

◎ 宋磊

潛艦向來有深水殺手之稱，主要作戰武器以魚雷、水雷與潛射反艦飛彈為主。若以美中俄英法等五個核子強權，其核動力潛艦皆配備洲際彈道飛彈，是核三位一體（陸基、空基與海基）打擊的重要力量。

美國五角大廈於四日證實，美軍一艘核動力潛艦在印度洋海底，朝向伊朗海軍「德納號（IRIS Dena）」輕型巡防艦發射一枚MK-48重型魚雷，重型魚雷命中巡防艦的龍骨，後導致斷裂後直接下沉至海底，伊朗海軍卅二名官兵被斯里蘭卡救起，八十七人不幸罹難，其餘一〇一名官兵失蹤，美國國防部長赫格賽斯稱這是一場「無聲的死亡」。

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在多數的海戰當中，許多國家主要會以大型水面艦、飛彈快艇朝向敵方軍艦發射「反艦飛彈」以摧毀對手。然而，潛艦以魚雷擊沉水面艦的成功案例相當稀少，最近的一次是一九八二年英、阿福克蘭戰爭，當時英國皇家海軍「征服者號」核動力（HMS Conqueror, S48）潛艦發射三枚Mark 8擊沉阿根廷海軍「貝爾格拉諾將軍號（ARA General Belgrano）」。因此，這次美軍戰果可謂是為潛艦作戰再度立下一個戰功，對於推動潛艦建軍（採購、自製）的國家來說，都成為潛艦建軍合理化的有利論證。

針對美軍潛艦擊沉伊朗海軍的案例，主要的戰功仍得歸功於美軍MK-48重型魚雷，根據美方說法，該款魚雷配備大約六五〇磅重的彈頭，該款魚雷主要設計摧毀敵艦的龍骨，最終導致整艘艦艇進水、下沉，而「龍骨」畢竟是一艘軍艦中最為堅固的部位，也是魚雷優先攻擊的目標。

目前，MK48魚雷除了美軍使用外，其他包括巴西、澳洲、加拿大、荷蘭與台灣，我海軍於二〇一七年向美方採購四十六枚MK48（Mod6 AT型），該型號是最新改良版，於水下的航速最高每小時一〇二公里，最大攻擊深度約八百公尺，無論是核動力／傳統動力潛艦，或大型水面艦，被擊中後沉沒的機率相當大，未來台灣海軍也預計配備在原有兩艘劍龍級潛艦，也同時部署在自製的海鯤級潛艦，以增進海軍水下和水面打擊能量。

在現代海戰中，潛艦因航行於深海，容易被忽視，但經此次美軍海戰表現，各界對於潛艦及魚雷在現代海戰中將更為肯定，這也能解釋為何無論是日本、南韓、澳洲、新加坡等印太地區國家，對於潛艦建軍如此堅持，從實戰案例到區域內主要國家，潛艦不但是一個相當合理的建軍計畫，也是捍衛海疆的利器。

（作者是淡江大學戰略所博士生）

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