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社論》莫忘十二年前三一八太陽花

2026/03/18 05:30

柯文哲聲請赴日參加兒子畢典被駁回，北院裁定理由出爐。（資料照）柯文哲聲請赴日參加兒子畢典被駁回，北院裁定理由出爐。（資料照）

三月廿六日，京華城等案將一審宣判，台北地院要求一干被告親自出庭聆聽。而柯文哲遞狀要求，暫時解除禁令三天，赴日參加兒子畢業典禮，昨天聲請遭駁回。司法纏身，柯氏夫唱婦隨頻出政治招數，不如己意便高喊司法淪為打擊在野黨的工具，獨享司法特權才有正義可言，遭民眾向台北地檢署告發貪污罪的黃國昌也有樣學樣，凡此堪稱最高級別的政治綁架司法案例。

這回，有個插曲倒是有趣。日本神戶市議員上畠寬弘直言：日本政府不應允許「試圖逃避司法的人」入境。面對小草出征，上畠寬弘回應稱：對日本而言，無論最終是有罪還是無罪，是否允許外國人入境，本質上是基於日本主權所作出的裁定，由日本方面決定是否允許入境，本來就是理所當然的事情。從插曲回到正題，國內有人質疑，柯氏赴日可能會跟被通緝的「橘子」接觸。而柯氏為「橘子」辯解：「要是我看到李文宗那個下場，我也不敢回來。」既然如此，假使台北地院放行赴日，他會不會回台灣，風險莫測。

柯文哲，一如上畠寬弘所言，應該在台灣誠實面對司法審判。但柯氏看世界，總是以自己的意志為中心。黃國昌也得到嫡傳，全黨都該為他的個人前途找出路。所剩不知何幾的小草，宛如流寇出征打砸搶，不知為何而戰，只知為誰而戰。拜選制之賜，這個染成藍白紅的民眾黨，儘管政黨支持度每下愈況，立法院的八席不分區則不動如山，成為柯、黃的救命浮木。此所以，國民黨不敢倒閣，啟動解散國會的開關，民眾黨更害怕。於是，憲法解決僵局的機制用不上，未來近兩年的時間成了北京以民主搞爛台灣的機會之窗。

如果說，國民黨、民進黨屬於理念型、意識形態型政黨，那麼，相對而言，由於二〇二〇大選，柯文哲為郭台銘量身定製成立的民眾黨，更像是實用主義型的政黨，自始便不講究吾黨所宗的黨魂黨德。為此，民眾黨雖然有其分眾政策主張，但基本上就是個人化的政黨。這個政黨的情緒，隨著柯文哲、黃國昌起伏。在他們的政治奇幻之旅，誰曾經幫助他們最多的，每每成為他們最痛恨的對象。至於曾經迫害過他們的，因為要聯合起來報仇最恨的，一切都可以一笑泯宿怨，不惜以今日之我否定昨日之我。垃圾不分藍綠，不過，垃圾可以藍白合，就是不跟綠裝成一袋。這不是什麼進步價值，答案不能在高尚的地方尋找，而是要在個人得失的情緒裡求。

二〇二四大選，藍白合破局，國民黨固然是苦主（特別是侯友宜），民進黨卻早就是受害者了。加減乘除，其實民進黨比國民黨更虧。二〇一四年三一八太陽花學運後，首都市長選舉民進黨禮讓政治素人。結果，柯文哲過河拆橋，不久便從墨綠華麗轉身為淡藍從而有點淡紅，中國那邊一直要他選總統。於是，太陽花學運，原本親近民進黨的新生力量，不少被柯文哲收割了。那些信徒、小草，不少目睹京華城案失望而去。繼續「相信師父」的小草，仍對民進黨不共戴天。柯文哲土城閉關，黃國昌所憑藉的，除了八席不分區，就是小草出征了。黃氏亦然，太陽花學運起家，時代力量旗開得勝，力量同樣來自親近民進黨的新生力量。不同的是，黃國昌絕不當小綠，更快就把時代力量玩完了，如今心甘情願當小藍。別忘了，還有啞巴吃黃連的第三勢力。柯、黃之暴起暴落，對綠偽裝中立，對藍死心塌地，毀了第三勢力的想像空間。影響所及，其它堅持理想的小黨，再想獲得選民共鳴的機會大為降低。高喊垃圾不分藍綠，結果證明自己也是垃圾，再鞏固了藍綠兩大板塊，這大概就是柯、黃的歷史角色吧。

柯、黃這一路，二〇二八以前，民進黨拿他們沒辦法，國民黨想盡辦法要吞下他們。可以想像，藍營的正常人，打從心底瞧不起他們。不過，二〇二四形成的政黨板塊，保障了他們玩四年。而其惡果，就不止是仇恨民進黨，而是陷台灣於險境。一．二五兆國防特別預算案，秉承北京意志的「金主」，儼然成了藍白兩黨的「黨委書記」，為他們臚列了力阻、否決此一國防特別預算案的路徑圖：徉裝支持軍購，實質杯葛軍購，剔除台灣之盾，攔阻軍工產業。基於個人利益算計，柯、黃二人或許各懷鬼胎，但同甘充當北京困住台灣之側翼。回顧反服貿之太陽花學運，眼看當時激發的能量部份被誤導為今日之亂源，整整十二年後參與者更不能忘記初衷！

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