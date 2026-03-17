自由廣場》國民黨給了台灣什麼寶物？

◎ 洪昱睿

賴清德總統出席「台灣總統直選三十週年與民主韌性」研討會時表示，歷史上國民黨來到台灣，對待台灣人民比日本殖民時期還要差。對此，政治網紅兼精神科醫師沈政男反駁賴總統，指出國民黨來台灣給台灣帶來四個安身立命的「寶物」：中華民國、台積電、健保、棒球。

筆者認為，你或許可以不認同賴總統對歷史的看法及詮釋，或者對國民黨的評價，但是有些事卻是不該拿來模糊焦點，或操作成認知作戰。首先，國民黨帶中華民國來台灣本身就是一個不具法律效力的強行佔領行為，當年盟軍最高統帥麥克阿瑟只是要求蔣介石接受日軍投降，暫時託管台灣而已，但蔣介石政權卻把台灣佔為己有，變成中華民國的一部分，更在國共內戰失敗後將台灣搞成反攻大陸的基地，這些都是於法無據、不合情理的，為什麼台灣人必須當中華民國國民？其次、台積電，如果沒有台灣人科學家及工程師「爆肝式」的努力，何來今天世界晶圓代工霸主的地位？

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第三、健保，是集合了台灣人民堅忍不拔、辛苦工作存積起來的血汗錢才建立起的醫療保險制度。台積電和健保，雖然是在國民黨執政時代推動及建立，也不能說是國民黨帶給台灣人的「寶物」。第四、棒球，沈醫師是故意忽視事實，或是真的不懂歷史？棒球這項運動早在日本殖民台灣時期就已經相當興盛，且看魏德聖導演的電影名作《KANO》便可一窺棒球運動在日本殖民台灣時期就已經廣獲台灣人民喜愛的歷史事實，這與國民黨何干？

「凡事不能只看表面，研究或評論一件事情千萬別陷入去脈絡化的窠臼。」這個道理，筆者始終堅信不疑。

（作者是語文工作者）

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