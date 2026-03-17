自由廣場》從伊朗女足撤回庇護 看清中共跨境威嚇真面目

◎ 高元智

伊朗國家女子足球隊隊長日前在澳洲撤回庇護申請，引發國際高度關注。外界普遍認為，其母遭伊朗伊斯蘭革命衛隊傳喚施壓，使她不得不改變決定。整起事件所揭示的，已不只是體育新聞，而是極權統治最赤裸的一面。在威權體制之下，國境並不是自由的界線，恐嚇才是。

「以家人為人質」是許多威權政體慣用的統治工具。當政權無法直接控制海外人士時，便轉而對其在國內的親屬施壓，以傳喚、恐嚇、沒收財產或社會排擠等方式迫使對方就範。伊朗案例所以格外震撼，是因為其揭露了一個殘酷現實，在極權制度下，個人的自由往往建立在家人的風險之上。表面上是個人選擇，實際上卻是在親情與安全之間被迫作出的政治妥協。

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然而，這樣的情況並非伊朗獨有。中國近年對海外異議人士的騷擾與威嚇亦屢見不鮮。中國長期透過僑團、學生組織與社群網絡，在海外建立監控與動員體系，若有人公開批評北京政權，往往會遭遇電話騷擾、網路抹黑、跟蹤監視，甚至透過國內親屬施壓。這種以家庭為槓桿的威嚇策略，與伊朗女足球員遭遇的情況如出一轍。

因此，當台灣討論公共職務與國家安全時，也不能忽視這種現實。如果公職人員同時具有中國國籍或與中國政權存在高度依附關係，其忠誠問題就不再只是政治攻防，而是制度風險。

中共極權政體對海外公民的控制手段早已被大量案例證實，若掌握機密資訊的公職人員具有中國籍，一旦受到威脅或壓力，其後果實不堪設想。

從伊朗女足隊長被迫改變命運的事件，可以清楚看到極權政治的本質，統治者不僅要控制國內人民，也試圖將恐嚇延伸到國境之外。當世界各國逐漸正視並反制跨境威嚇時，台灣更沒有天真的空間。唯有在制度上劃出清楚界線，強化國安與忠誠規範，才能確保民主制度不被滲透、恐嚇，也不被逐步侵蝕！

（作者是法務人員）

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