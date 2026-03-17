自由廣場》當罰單成為地方小金庫 中央政府應主持公道

◎ 林進國

根據媒體報導，二二〇二至二〇二五年間，全台六都罰單收入持續增加，其中以桃園增幅最大，約廿六億元，新北卅六．五億，台北卅一億，台中卅．五億，台南十七．五億，高雄廿三．五億，台灣交通罰單每年總額突破三百億元。同時，由於罰單收入現行分配為七十五％歸地方政府、廿四％歸裁罰單位、一％歸國庫。「不當」的制度設計，讓地方對改善道路、標線與路口設計缺乏積極性，更把用路人當成會下蛋的金雞母。

若以全台二千三百萬人計算，平均每人一年約負擔一千三百元罰單費用。如此龐大金額，難道代表台灣人特別愛違規嗎？恐怕未必。以筆者三十多年開車經驗來看，多數用路人並非故意違規，常是道路環境讓人防不勝防。即使平時小心守法，每年收到幾張罰單並不少見，更何況是經驗不足、四處奔波的年輕駕駛。

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問題往往不只在人，也在道路設計。例如，車輛行經路口後，內線突然變成左轉專用道，駕駛若來不及切出，只能被迫左轉繞路，否則就可能吃上罰單。又如汽機車在同向雙車道遇前方臨停車輛，短暫跨線閃避後回到原車道，也常被檢舉，或遭科技執法認定為未依車道行駛。機車更常因閃避大車或路邊暫停車輛而瞬間跨線，來不及打方向燈就被開罰。這些情況都顯示，不少裁罰其實源自不合理的道路情境。

因此，筆者建請中央交通主管機關應朝四方向檢討，第一，抓大放小，嚴辦酒駕、毒駕、無照、危險駕駛、變造車牌、噪音車與並排停車。第二，輕微且未危及安全者，以勸導優先。第三，全面改善不合理標線、路口與速限設定。第四，檢討民眾檢舉制度，避免惡意檢舉浮濫。最後，更應檢討交通罰單被編列為地方預算來源問題。開罰單並非企業營利活動，不應像營業收入必須年年設定成長，否則難免讓人質疑政府是否期待民眾持續違規。

當地方政府編列罰單收入預算，執法壓力自然會轉嫁到基層警力與各種科技執法手段上，讓用路人彷彿陷入密集的裁罰網絡。中央政府有責任對此進行制度檢討與修正，使交通執法回到維護安全與秩序的本質。

（作者是科技公司營業經理）

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