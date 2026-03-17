自由廣場》罰金無用 遏止毒駕需推定羈押與實質入監

◎ 小婷

近年來毒駕肇事致人死傷的悲劇頻傳，相較於酒駕，毒品對中樞神經的破壞難以預測，吸食後極易產生幻覺與認知錯亂，讓這些人手握方向盤，宛如在道路上投放四處遊走的「不定時炸彈」。然而，當社會高呼「毒駕零容忍」之際，現行司法實務卻常讓第一線執法人員感到無比挫折。想要真正遏止毒駕，必須從「端正司法嚇阻力」與「解開檢警程序枷鎖」雙管齊下。

首先，應打破「高定罪率」的幻象，嚴格限縮易科罰金。檢視近年毒駕判決，多數案件刑度落在有期徒刑六個月以下，且通常「得易科罰金」。與國外實施重刑與實質監禁的作法相比，台灣的毒駕犯只要繳交數萬元便能免於牢獄之災。毒癮具有強烈的生心理依賴性，區區罰金根本無法達到矯治或懲罰的效果，對被害人家屬而言，這更是殘忍的二次傷害。同時，檢察官與法院在執行面上必須嚴格限縮易科罰金的空間，讓肇事者確切面臨剝奪人身自由的刑責，並入監接受強制戒治，才能真正發揮刑罰的威嚇力。

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其次，應建立「推定羈押」機制以防再犯，實務上，許多毒駕累犯已喪失自我控制能力，但受限於《刑事訴訟法》防逃亡、防串證等嚴苛的羈押要件，犯嫌往往能輕易獲准交保。他們一踏出地檢署，極易在毒癮驅使下再次吸毒上路，繼續威脅大眾生命安全。

面對此類高風險、高再犯的犯罪型態，立法機關應於預防性羈押條款中，將「毒駕累犯」及「肇事致重傷或死亡」者，明列為具有「反覆實施同一犯罪之虞」，賦予推定羈押效力並由法院從嚴審查。在憲法比例原則的框架下，短暫限制高度危險駕駛的人身自由，是保障大眾生命財產安全的必要之舉。

毒駕防制是一場沒有退路的長期抗戰，從立法端建立「推定羈押」以防再犯，到司法執行端「限縮易科罰金」以落實監禁與戒治，兩劑猛藥缺一不可。期盼儘速修法，讓零容忍不再只是一句口號。

（作者是警政署專員）

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