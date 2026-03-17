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自由廣場》伊朗戰爭 凸顯中國是「空心大老倌」

2026/03/17 05:30

◎ 林逸民

伊朗戰爭至今，伊朗方面唯一對美國有效的攻擊是「認知作戰」，不論是用假新聞擊沉林肯號航空母艦無數次，或是更離譜的假訊息，都有人深信不疑。

許多國際左派媒體因「逢川必反」竟然也加入為虎作倀的行列，例如聲稱美國在沙烏地阿拉伯基地遭襲擊導致五架空中加油機被毀，氣得川普再度大罵是假新聞，他表示四架毫髮無傷，僅一架受損但很快就能修復重新投入作戰。國內媒體不察歐美左媒立場問題直接引用，無意間成為認知作戰幫兇。

伊朗與中國長年來妄想能以「飽和攻擊」對付美國航空母艦戰鬥群，自信滿滿，在攻擊前就先發出造假圖片聲稱擊中林肯號。實際上伊朗的飛彈、無人機，受到美國電戰能力壓制，速度緩慢的見證者型無人機群，遭美艦高能量微波反無人機武器橫掃，成批無助的墜落海中，少數落單者遭方陣快砲輕易擊毀。伊朗所發射的飛彈也無一能靠近美艦。

過去認為伊朗廉價無人機能讓美國大破費的幻夢也一併破滅，因為一發微波成本不過就幾美元。更根本的是，認為美國消耗飛彈會財政受創的想法毫無工業常識，以神盾系統防禦飛彈標準三號為例，最初單發成本高達上千萬美元，隨著量產，二〇二一年降至一一八萬美元。若因伊朗戰爭補充消耗以及各國大量訂購，各式飛彈產能打開後，單價更只會大幅下降。

慘被戳破的還有中國的軍武宣傳，中國給予伊朗從電戰到海陸空所有軍事武器，在美軍面前全都不堪一擊。伊朗戰爭至今，中國也毫無能力出兵救助伊朗。徹底揭露中國是個空心大老倌。

川普特意選在川習會之前攻打伊朗，一方面讓伊朗掉以輕心，以為川習會前不會開戰，哈米尼與眾高層光天化日下開會，遭全數擊斃；另一方面則是透過實戰，明白告訴習近平：中國吹破牛皮，對美國沒有任何籌碼。

伊朗只剩下騷擾荷姆茲海峽的手段，每出動一艘船，每派出一組發射小組，就會被美軍察覺而殲滅，川普的策略相當簡單：引蛇出洞徹底掃除所有伊朗軍事能力，只怕他們不出來攻擊。

為此，川普也反向進行認知作戰，故意聲稱要多國加入護航，首先點名中國「使用者護航」不許搭便車，故意讓中國陷入外交窘境，中國也只能語焉不詳。伊朗在認知作戰下，以為能藉此「擊敗」美國，繼續拼命出來騷擾而遭消滅，正中川普下懷。

兵不厭詐，川普抨擊國際媒體、伊朗、中國認知作戰的同時，也一面利用這些認知作戰來達成自己戰術目標。但認知作戰終會真相大白，而真相就是：中國離美國還差得遠了。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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