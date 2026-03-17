自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》總統直選30週年的經驗教訓

2026/03/17 05:30

賴清德指戰後國民黨對待台灣人民不如日本，實話實說，道出當時台灣人民普遍感受。（資料照）賴清德指戰後國民黨對待台灣人民不如日本，實話實說，道出當時台灣人民普遍感受。（資料照）

一九九六年三月二十三日，台灣民主史上第一次總統由公民直選，四組候選人參與競逐，投票率達七十六‧〇四％，中國國民黨提名的李登輝勝出。三十年後，直選以來第五位總統賴清德上週六在台灣智庫研討會，向國人闡明總統直選的三大意義：主權在民、走出黑暗的專制獨裁年代、確立台灣是具備新生命的主權獨立國家。他還說：國民黨政府來台灣後，對待台灣人民比殖民統治台灣的日本還差。

總統直選和台灣民主一樣，都不是天上掉下來的，而是多少台灣人的血淚與犧牲奮鬥所達成。戰後來自中國的外來政權，除了過渡性的嚴家淦，幾十年間都由蔣介石、蔣經國父子當總統；「蔣總統」成為總統的代名詞。有些心懷大志或上作文課好喊口號的中小學生，常出現效法或立志當「蔣總統」的領袖崇拜。蔣家父子一再連任總統，且死而後已，是黨國統治的十足表徵。

由國民大會代表選舉總統的間接選制，國大有如「橡皮圖章」，蔣家父子地位難以撼動，沒有真正的挑戰者；雖有選舉形式，實質上是黨內一致擁戴。本月初在北京上演的人大，也是這種場面。正因如此，民主化浪潮抵達台灣後，一九九〇年三月爆發野百合學運，六月有國是會議，形成了「總統應由全體公民一起選出」共識。儘管國民黨內有非主流派以主張委任選舉制肘，但不敵學運及人民當家做主的社會壓力，「民主先生」李登輝得以透過增修憲法，實現總統直選。

第一次總統直選，中國以「走向台獨」為由，在基隆、高雄外海進行飛彈射擊，美國派出航空母艦進駐台灣周邊海域；中國意圖影響選情，反而激起台灣民意凝聚與厭惡，推升投票率，結果適得其反。從此中國屢敗屢戰，試圖影響大選，文攻武嚇、認知作戰，無所不用其極，卻常摃龜。

回顧總統直選三十年來，凸顯了民主正當性與國家主體性，也不無負面效應。主要因攸關權力得失甚大，政治人物及政黨競爭激烈，激發政治分裂與社會對立，失利的一方或不認輸，或竟不擇手段而失去對國家與人民的基本忠誠。二〇〇四年總統大選陳水扁以〇‧二二％險勝，引發連戰陣營質疑，發起當選無效之訴，並在總統府前聚集「紅衫軍」抗爭，經七個多月驗票與政治紛爭，由法院判決確定當選有效。更壞的，連戰次年以「和平」為名，前去北京，開啟國共勾搭平台，中國得以黑手伸進台灣政治。二〇二四年賴清德贏得大選，藍、白兩黨以其得票四成的「少數總統」為由，在國會進行奪權毀憲亂政諸多惡行，再度讓人民看盡總統大選落敗者不服輸而恣意妄為，失去對國家基本忠誠。

直選總統選民也會看走眼，馬英九是顯例。馬英九當總統，向中國傾斜，強調自己早年所曾否定的「九二共識」，積極推動與中國經濟合作，先簽下架構協議，還有服貿協議，被指開門揖盜，引發太陽花學運。任內及卸任後共兩度與習近平「馬習會」，卻連「中華民國」也不敢宣之於口，習近平併吞台灣野心更熾。近年猶大力推動「化獨漸統」，自失格調，也危害台灣。

馬英九在任時被稱「笨蛋」（the bumbler）、卸任後不知自己已然過氣。不過，這也是總統直選的代價，民主政治特色之一，是自己選擇自己承擔後果；現今國會亂象，亦復如是。識人不明，政客張狂，選民自作自受，即此之謂也。

賴清德指戰後國民黨對待台灣人民不如日本，實話實說，道出當時台灣人民普遍感受。誠然，台灣人在日本統治下，屬於「二等國民」，但戰後處境更糟。新外來政權逕自宣布「光復」後，接收變劫收，陳儀當局貪汙腐敗，把米糧物資送往中國，從中國輸入惡性通貨膨脹，以致後來有舊台幣換新台幣「四萬換一塊」惡果，民生經濟社會動盪，爆發二二八事件。有如國際知名記者貝爾登（Jack Belden）當時台灣街頭所見，一張畫著「狗去豬來」海報到處可見，旁白是「狗雖吵卻能守護人，豬只管吃和睡」；簡單明白，道盡走了日本人、來了國民黨人的公眾感受。《臺灣民報》一九四六年即以社論指「最使我們激憤的，是貪汙舞弊，無廉無恥」。二二八事件前一天再度警告，物價高漲、民生困苦導致社會不安，「這個趨勢走到極端，便會變成整個社會的動亂」。

賴清德如實道出當時景況，近日卻遭蔣萬安等國民黨政客大肆抨擊，只凸顯這幫人既無視史實，也無面對自身歷史錯誤的虛心，外來政黨心態不改，不知其可也。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書