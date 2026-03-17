社論》總統直選30週年的經驗教訓

賴清德指戰後國民黨對待台灣人民不如日本，實話實說，道出當時台灣人民普遍感受。（資料照）

一九九六年三月二十三日，台灣民主史上第一次總統由公民直選，四組候選人參與競逐，投票率達七十六‧〇四％，中國國民黨提名的李登輝勝出。三十年後，直選以來第五位總統賴清德上週六在台灣智庫研討會，向國人闡明總統直選的三大意義：主權在民、走出黑暗的專制獨裁年代、確立台灣是具備新生命的主權獨立國家。他還說：國民黨政府來台灣後，對待台灣人民比殖民統治台灣的日本還差。

總統直選和台灣民主一樣，都不是天上掉下來的，而是多少台灣人的血淚與犧牲奮鬥所達成。戰後來自中國的外來政權，除了過渡性的嚴家淦，幾十年間都由蔣介石、蔣經國父子當總統；「蔣總統」成為總統的代名詞。有些心懷大志或上作文課好喊口號的中小學生，常出現效法或立志當「蔣總統」的領袖崇拜。蔣家父子一再連任總統，且死而後已，是黨國統治的十足表徵。

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由國民大會代表選舉總統的間接選制，國大有如「橡皮圖章」，蔣家父子地位難以撼動，沒有真正的挑戰者；雖有選舉形式，實質上是黨內一致擁戴。本月初在北京上演的人大，也是這種場面。正因如此，民主化浪潮抵達台灣後，一九九〇年三月爆發野百合學運，六月有國是會議，形成了「總統應由全體公民一起選出」共識。儘管國民黨內有非主流派以主張委任選舉制肘，但不敵學運及人民當家做主的社會壓力，「民主先生」李登輝得以透過增修憲法，實現總統直選。

第一次總統直選，中國以「走向台獨」為由，在基隆、高雄外海進行飛彈射擊，美國派出航空母艦進駐台灣周邊海域；中國意圖影響選情，反而激起台灣民意凝聚與厭惡，推升投票率，結果適得其反。從此中國屢敗屢戰，試圖影響大選，文攻武嚇、認知作戰，無所不用其極，卻常摃龜。

回顧總統直選三十年來，凸顯了民主正當性與國家主體性，也不無負面效應。主要因攸關權力得失甚大，政治人物及政黨競爭激烈，激發政治分裂與社會對立，失利的一方或不認輸，或竟不擇手段而失去對國家與人民的基本忠誠。二〇〇四年總統大選陳水扁以〇‧二二％險勝，引發連戰陣營質疑，發起當選無效之訴，並在總統府前聚集「紅衫軍」抗爭，經七個多月驗票與政治紛爭，由法院判決確定當選有效。更壞的，連戰次年以「和平」為名，前去北京，開啟國共勾搭平台，中國得以黑手伸進台灣政治。二〇二四年賴清德贏得大選，藍、白兩黨以其得票四成的「少數總統」為由，在國會進行奪權毀憲亂政諸多惡行，再度讓人民看盡總統大選落敗者不服輸而恣意妄為，失去對國家基本忠誠。

直選總統選民也會看走眼，馬英九是顯例。馬英九當總統，向中國傾斜，強調自己早年所曾否定的「九二共識」，積極推動與中國經濟合作，先簽下架構協議，還有服貿協議，被指開門揖盜，引發太陽花學運。任內及卸任後共兩度與習近平「馬習會」，卻連「中華民國」也不敢宣之於口，習近平併吞台灣野心更熾。近年猶大力推動「化獨漸統」，自失格調，也危害台灣。

馬英九在任時被稱「笨蛋」（the bumbler）、卸任後不知自己已然過氣。不過，這也是總統直選的代價，民主政治特色之一，是自己選擇自己承擔後果；現今國會亂象，亦復如是。識人不明，政客張狂，選民自作自受，即此之謂也。

賴清德指戰後國民黨對待台灣人民不如日本，實話實說，道出當時台灣人民普遍感受。誠然，台灣人在日本統治下，屬於「二等國民」，但戰後處境更糟。新外來政權逕自宣布「光復」後，接收變劫收，陳儀當局貪汙腐敗，把米糧物資送往中國，從中國輸入惡性通貨膨脹，以致後來有舊台幣換新台幣「四萬換一塊」惡果，民生經濟社會動盪，爆發二二八事件。有如國際知名記者貝爾登（Jack Belden）當時台灣街頭所見，一張畫著「狗去豬來」海報到處可見，旁白是「狗雖吵卻能守護人，豬只管吃和睡」；簡單明白，道盡走了日本人、來了國民黨人的公眾感受。《臺灣民報》一九四六年即以社論指「最使我們激憤的，是貪汙舞弊，無廉無恥」。二二八事件前一天再度警告，物價高漲、民生困苦導致社會不安，「這個趨勢走到極端，便會變成整個社會的動亂」。

賴清德如實道出當時景況，近日卻遭蔣萬安等國民黨政客大肆抨擊，只凸顯這幫人既無視史實，也無面對自身歷史錯誤的虛心，外來政黨心態不改，不知其可也。

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