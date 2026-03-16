自由廣場》沒完沒了的指控與自證清白

◎ 張商陽

國民黨立委徐巧芯回應卓揆包機時表示：「想報帳自己去報，不用問我，我不是你媽媽。」迅速引發討論。

從小家裡就教我們一件事：不要跟沒水準的人爭論。因為對方會先把你拉到同樣的水準，然後再用他豐富的經驗打敗你。

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當然，這是一句帶著諷刺的說法。真正的原因是，一旦被拉進那樣的爭論，討論就會拖入泥淖。對方或許不在乎弄髒自己，但我們沒有必要跟著一起。

當對方開始用這樣的「媽媽論述」時，其實就已說明了一件事：他已經不打算講理了。語氣越大聲，往往代表證據越薄弱。討論一旦從事實變成情緒，剩下的只是誰比較會吵而已。

公共指控有一個很基本的原則：主張者必須負舉證責任。提出指控的人，必須拿出證據，而不是把別人拖進無止境的自證清白。

更何況，在這次爭議中，卓揆已經公開包機相關單據供外界檢視。不意外地，質疑並沒有因此停止。接著出現的，是為什麼這麼便宜、付款時間如何、程序是否有問題等新的指控。

如果仍然認為其中涉及違法，很簡單：提出證據，或者直接按鈴申告，讓制度來判斷。拿不出證據，卻反過來要求被攻擊的人不斷自證清白，這本身就是一種邏輯倒錯。

一路要求對方自證清白，本身就是一場沒有終點的消耗戰。真正的目的往往不是釐清事實，而是用情緒與沒有結論的質疑塞滿整個討論空間。

真正該被質疑的，不是被攻擊的人，而是這場指控背後的算計！

（作者為蛋農）

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