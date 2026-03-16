自由廣場》胡，怎麼說）韓國瑜、李貞秀為窒息台灣加一層髒油紙！

◎ 胡文輝

上週十三號星期五，台灣前途現惡兆！立院表決中選會人事案，藍白委又加添赤黑髒油紙窒息台灣！

半個月前，韓國瑜說故事，清朝皇帝叫老太監用油紙蓋住觸怒他的鐵帽子王口鼻窒息至死，暗喻藍白若一昧封殺，台灣還能承受多少張紙蓋在口鼻？半個月後，李貞秀那一票、韓國瑜那一票…，卻都在台灣口鼻上加一層更窒息的油紙。韓國瑜故事現在版，清朝皇帝就是中共國、太監為傅崐萁等藍白委、鐵帽子王如台灣政府。

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藍白委封殺胡博硯等三位綠營推薦的中選會副主委及委員，通過藍白推薦的三位委員及親藍白的主委游盈隆，游盈隆等所獲同意票、胡博硯等遭封殺的票中，都有具中華人民共和國籍、違法就任中華民國立委的李貞秀的票。

韓國瑜那一票，自扮奉旨用油紙蓋口鼻殺人的老太監。游盈隆等過關四人，都承受李貞秀「惠賜一票」，雖然不影響過關與否，但承受賜票，她投桃、你報「李」，中選會應不會通過對違法任立委的李貞秀提出當選無效之訴了。

李貞秀違法就職立委、中共藍白力挺，她感恩中共照顧在中國的親人、卻刻意違反台灣法律，令人聯想的是，當年國共爭戰時，中共對白區（國民黨統治區）地下黨員一向做法就是，效忠黨、養全家（包括小二小三…），背叛黨、殺全家（鬥倒鬥臭…）。中共養她家，她亂台，CP值很高。

惡例一開，後患無窮，未來具中華人民共和國籍者循李貞秀模式，到台灣擔任立委等公職，那不只是滲透，更是中共國勢力嵌入、逐步取代、長驅直入、全面併吞台灣的一個新開端。

還有，公投綁大選及不在籍投票（移轉投票），藍白要的新任中選會主委及委員，應該會依藍白意旨實施，游盈隆曾說，不在籍投票在九合一地方選舉實施將是「災難」，但官怎麼來就會怎麼做，若今年底地方選舉實施不在籍投票加公投，不但製造選務「災難」，更恐將衝毀台灣選舉投開票公正公開公平信任，為重大政治衝突埋下地雷。

十三號星期五藍白的惡質行徑，曝露更大的惡兆就是警示，未來在人事方面，總統提名的檢察總長、第三次大法官、監委、NCC委員，除非藍白指定人選，否則都將遭藍白無差別封殺。在法案及預算案，國防特別預算（軍購）、本年度總預算、台美貿易協議等三大案，不是被藍白用髒油紙蓋口鼻封殺、就是被惡搞到不成案。

藍白蹂躪台灣、人民遭殃，年底選舉用選票讓藍白候選人落選、倒下，是唯一自救保台之道！

（作者為資深媒體人）

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