自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》胡，怎麼說）韓國瑜、李貞秀為窒息台灣加一層髒油紙！

2026/03/16 05:30

◎ 胡文輝

上週十三號星期五，台灣前途現惡兆！立院表決中選會人事案，藍白委又加添赤黑髒油紙窒息台灣！

半個月前，韓國瑜說故事，清朝皇帝叫老太監用油紙蓋住觸怒他的鐵帽子王口鼻窒息至死，暗喻藍白若一昧封殺，台灣還能承受多少張紙蓋在口鼻？半個月後，李貞秀那一票、韓國瑜那一票…，卻都在台灣口鼻上加一層更窒息的油紙。韓國瑜故事現在版，清朝皇帝就是中共國、太監為傅崐萁等藍白委、鐵帽子王如台灣政府。

藍白委封殺胡博硯等三位綠營推薦的中選會副主委及委員，通過藍白推薦的三位委員及親藍白的主委游盈隆，游盈隆等所獲同意票、胡博硯等遭封殺的票中，都有具中華人民共和國籍、違法就任中華民國立委的李貞秀的票。

韓國瑜那一票，自扮奉旨用油紙蓋口鼻殺人的老太監。游盈隆等過關四人，都承受李貞秀「惠賜一票」，雖然不影響過關與否，但承受賜票，她投桃、你報「李」，中選會應不會通過對違法任立委的李貞秀提出當選無效之訴了。

李貞秀違法就職立委、中共藍白力挺，她感恩中共照顧在中國的親人、卻刻意違反台灣法律，令人聯想的是，當年國共爭戰時，中共對白區（國民黨統治區）地下黨員一向做法就是，效忠黨、養全家（包括小二小三…），背叛黨、殺全家（鬥倒鬥臭…）。中共養她家，她亂台，CP值很高。

惡例一開，後患無窮，未來具中華人民共和國籍者循李貞秀模式，到台灣擔任立委等公職，那不只是滲透，更是中共國勢力嵌入、逐步取代、長驅直入、全面併吞台灣的一個新開端。

還有，公投綁大選及不在籍投票（移轉投票），藍白要的新任中選會主委及委員，應該會依藍白意旨實施，游盈隆曾說，不在籍投票在九合一地方選舉實施將是「災難」，但官怎麼來就會怎麼做，若今年底地方選舉實施不在籍投票加公投，不但製造選務「災難」，更恐將衝毀台灣選舉投開票公正公開公平信任，為重大政治衝突埋下地雷。

十三號星期五藍白的惡質行徑，曝露更大的惡兆就是警示，未來在人事方面，總統提名的檢察總長、第三次大法官、監委、NCC委員，除非藍白指定人選，否則都將遭藍白無差別封殺。在法案及預算案，國防特別預算（軍購）、本年度總預算、台美貿易協議等三大案，不是被藍白用髒油紙蓋口鼻封殺、就是被惡搞到不成案。

藍白蹂躪台灣、人民遭殃，年底選舉用選票讓藍白候選人落選、倒下，是唯一自救保台之道！

（作者為資深媒體人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書