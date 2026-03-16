自由廣場》緬懷戴笠先生殉職80週年︰情報與反情報工作的戰略啟示

◎ 陳文甲

歷史上有些戰場沒有硝煙，卻足以左右戰爭走向，情報戰場正是如此。八十年前的一九四六年三月十七日，戴笠先生不幸空難殉職，結束傳奇一生，細究戴笠被譽為「情報之父」，乃在抗日戰爭期間領導軍統局，建立廣泛情報網絡，奠定近代情報體系基礎，為抗戰勝利提供重要支撐；同時也因戴笠的英年早逝，使得國民政府隨後在國共內戰中的情報工作能力明顯削弱，難以掌握局勢變化，最終退守台灣。因此蔣中正總統曾感慨評價：「戴雨農同志不死，我們今天不會撤退到台灣」。

戴笠所處的年代宛如一部諜報史詩，檯面上是軍事衝突與外交角力，檯面下則是情報員潛伏、密電傳遞與線索串聯。因為有他提出的「先知、先判、先制」理念，強調提前掌握與研判敵情，以取得戰略主動；所以這套情報體系透過地下組織、敵後偵察與美軍交換情資，全盤掌握日軍動向，為戰略決策提供依據。這些故事宛如諜報小說般驚險，但在歷史中卻是真實存在的隱蔽戰線。

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然而對情報工作而言，情報蒐集只是任務的一半，另一半則是反情報工作，因為防止敵方滲透、確保機密安全並瓦解對手情報網絡，往往比取得情報更為困難。以史為鑒，國共內戰時國民政府在戰場挫敗，並非軍力不足，而是對中共的情報與反情報工作失利；復以美國掌握關鍵情資鎖定伊朗最高領袖哈米尼行蹤，並於今年二月廿八日發動斬首攻擊成功，更凸顯情報優勢與反情報失守對現代戰爭的決定性影響。

當前情報戰場已由傳統密碼與密件延伸至衛星、網路與資訊空間，而面對中共頻繁運用灰色地帶行動、網路攻擊與認知作戰等手段，海警、民兵與資訊操控皆成為「無形戰場」的重要工具，試圖在未達戰爭門檻下改變戰略態勢。因此，台灣政府應完善「指導、蒐集、研析、運用」四大情報循環體系，尤其加強對中情報與反情報的資源投入，同時整合跨部會情資與深化國際合作。

緬懷戴笠先生殉職八十週年，也正提醒我們：真正守護國家安全的力量，往往來自那些無名而隱蔽的情報與反情報戰線。

（作者為國安戰略學者、開南大學副校長）

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