自由廣場》藍白再合的「泡沬願景」

◎ 吳芥之

近日，藍白兩黨領袖合體宣布推動合作，並拋出「社會福利、居住正義、環境永續與AI產業治理」等四項「共同願景」。在政治場域中，這四項議題無疑具有「政治正確」的制高點，可以贏得一時的鎂光燈與掌聲。但若深究所謂願景底層內涵，卻呈現極度空洞的政策口號：掛著羊頭，卻連狗肉都沒得買。

這四項願景幾乎是現代民主國家的「基本配備」。社會福利、居住正義與環境永續，是任何政黨都不敢反對的永續命題；但也正因為它們「永遠不過時」，往往也意味著「永遠做不完」、「永遠做不好」。

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真正的執政能力不在於喊出普世價值，而在於具體可行的制度設計、穩定的財政來源以及明確的執行路徑。當願景被簡化為口號，政治便從「政策辯論」傾向「願景囈語」；這種缺乏骨肉的宏大主張，難掩其政治包裝的本質。

特別是將「AI產業治理」列入四大願景中，更顯得突兀且諷刺。台灣AI產業的真正核心競爭力在於電力供應、算力基礎建設、高階人才培育與全球供應鏈的戰略整合，皆是極其複雜且專業的艱深課題，需要的是長期規畫與實質投資。

但是在兩位主席的宣示中，AI似乎只是一句臨時增加的時髦修辭。這種「一本正經地胡說八道」，用前沿科技語彙掩飾空洞內容，看不到政策輪廓，不免讓人質疑：這究竟是兩黨主張的治理藍圖，還是對選民的睜眼說瞎話？

更深層的憂慮在於，這場合作與其說是理念的整合，不如說是一場「選舉算術」。回顧2024年大選，藍白合的破局並非基於政策分歧，而是源於權力分配的爭執與信任的崩潰。如今再度握手，提出的依然是高度抽象的目標，卻未見整合機制與責任分工。

當政策願景淪為選舉整合的包裝紙，反映出的是在野黨領袖角色定位的質變：他們不再是過往印象中德高望重的願景引領者，反而愈來愈像舞台上賣力吸引觀眾目光的丑角。

在過去，我們仍能期待各政黨黨主席具有高瞻遠矚的視野，能為國家指引發展方向。現在，看到的是聲量凌駕於論述，口號比政策更具吸引力。這種「廟口叫賣式」的聲量政治風格，靠著聳動言語吸引群眾，卻缺乏實踐方案。當政治人物習慣以誇張修辭取代理性論證，公共討論就會流於情緒動員，不但磨損民主政治的品質，更會消耗整個社會對政治的剩餘信任。

從政治歷史的角度來看，這種基於短期利益的政治結盟並不罕見。無論是二戰後的盟軍與蘇聯，或是法國大革命中的同盟內鬥；更別提兩次國共合作，國民黨都沒有贏，反而讓「聯盟夥伴」藉機壯大。

歷史也一再證明：理念相左的政治聯盟，往往因「共同敵人」而生，卻極少因「共同理想」而長久。一旦共同敵人消失，迅即爆發意識形態衝突、權力重新分配，以及領導權競爭等問題，瓦解看似堅固的聯盟。

民主政治不缺一項又一項的願景泡沫，誠實的政策論述才是稀缺珍品。如果藍白的「共同願景」僅停留在形而上的口號層次，這場合作只會成為另一個歷史記錄。值得選民深思的不是他們是否合作，而是合作之後，除了對抗執政黨，還能為台灣提出什麼具體可行的治理方案？若科技術語只是包裝紙、願景口號只是煙霧彈，那麼這場戲很快就會落幕。

（作者為資深媒體人、大學助理教授）

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