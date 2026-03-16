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自由廣場》總統直選30年 民主不是黨國的恩賜

2026/03/16 05:30

◎ 再米

今年是台灣總統直選卅週年。賴清德談到直選確立政府合法性與民主正當性，藍營隨即反批，合法性不是到了總統直選才成立。這種說法看似在談法統，實際上是在模糊真正的歷史分界！台灣社會今天要紀念的，從來不只是某個政權早已存在，而是人民終於能直接用選票決定國家領導者，讓最高權力真正回到民意授權。

若民主真是統治者遲早會交出的安排，台灣就不會走過戒嚴、白色恐怖、報禁、黨禁、萬年國會與臨時條款。威權時代最該被記住的，不是體制如何替自己美化包裝，而是人民的言論自由、組織自由與參政權利，曾長期被壓抑、被剝奪。也因此，總統直選不是制度自然演進的點綴，而是權力來源被徹底改寫的分水嶺。

從雷震與《自由中國》，到黨外運動、美麗島事件、野百合學運，再到一九九六年首次總統直選，台灣民主每往前一步，都不是當權者主動讓出權力，而是社會一次又一次衝破禁區，把原本被壓住的權利一步步爭回來。把這段歷史說成體制順勢調整，不只淡化威權留下的傷痕，也等於替舊時代卸責。

紀念總統直選卅年，不是替任何政黨增添光環，而是提醒社會，民主從來不是黨國的施捨，而是人民爭來的權利。若連這條底線都能被話術改寫，失去的就不只是歷史記憶，更是守住民主的警覺。回頭看直選卅年，真正要守住的，不只是得來不易的制度成果，更是對民主來處的清楚認識。因為今天手中的每一張選票，從來都不是從天而降的禮物！

（作者為退休人士）

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