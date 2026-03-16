自由廣場》台海危機30年 台灣當前的三大安全課題

◎ 王宏仁

今年是一九九六年台海危機卅週年。回顧當年的歷史背景，北京為了阻止李登輝當選台灣第一位民選總統，在一九九六年三月八日至廿五日之間於基隆與高雄外海試射飛彈並進行大規模軍事演習，試圖以武力威嚇影響台灣的民主選舉。當時台灣社會最終用選票做出了清楚的回答，人民並未因為威嚇而退縮，反而以更堅定的方式支持自身的民主制度。

卅年後回頭來看，北京似乎始終沒有真正理解這場危機的政治教訓。對威權體制而言，外部壓力往往可以改變政治結果；但在民主制度中，外來威脅往往會產生相反效果，反而強化社會的集體認同與政治動員。這也解釋了為什麼北京越是公開反對某位台灣領導人，台灣選民反而越傾向支持該領導人。

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然而，今天的台海情勢與卅年前已經有所不同。台灣民主制度雖然更加成熟，但國家治理也面臨新的結構性挑戰。其中一個最明顯的問題，就是國會政治的失序。如果在野黨以「監督」與「制衡」為名，不斷阻擋政府的預算與政策推動，甚至讓國防相關政策長期陷入僵局，那麼再完整的國家安全規劃也難以真正落實。

另一個長期存在的問題則是認同混淆。國際社會今日認識台灣，主要是以「台灣」為主體，而不是透過「中華民國」來理解。過去歷史所形成的名稱與制度安排，在國際溝通上往往帶來混淆。最近文化總會將英文名稱由Chinese調整為Taiwan，其實正反映出這種逐漸形成的國際共識：台灣本身就是一個清楚且具體的政治與社會實體。

最後，台灣社會也需要建立更完整的國防公共認知。近年教育體系已開始推動「識讀中國」的相關課程，使年輕世代能更多元地理解中國與台灣的關係。與此同時，我們也需要建立「識讀國防」的概念。國防並不只是政府支出或軍事部署，更是一種長期的公共投資。它不僅維繫國家安全，也能帶動產業發展與國際合作。對年輕世代而言，投入國防與服役並非單純的義務，而是參與國家發展的一部分。

卅年前的台海危機證明，威嚇無法動搖台灣的民主。但卅年後，台灣真正需要面對的，已不只是外部壓力，還有內部團結。民主政治可以有不同立場，但任何成熟的民主社會，最基本的共識應該是強化國家的能力，而不是讓政治內耗削弱它。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

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