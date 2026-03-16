社論》親中反美必有妖

藍白多次擋軍購預算。（資料照）

親美或親中攸關台灣安全與發展，但綠藍白對這項政治選擇題的答案，不應由冠冕堂皇的政治話術來作判斷，而是應從其作為解析。不過，除了政黨的各說各話，民眾的觀感亦非常重要。由最近TVBS的民調可以看出，認為國民黨親美的比例為廿六％，四十八％認為國民黨反美；高達八十二％認為民進黨親美，只有五％認為民進黨反美；廿四％認為民眾黨親美，四十二％認為民眾黨反美。而七十七％民眾認為親美對台灣重要，遠大於認為親中對台灣重要的四十七％。換言之，民進黨的親美抗中，符合台灣主流民意；而藍白的反美親中則明顯站錯邊，偏偏這兩黨在立法院居於席次優勢，因此兩年來的重大爭議莫不由親中勢力在立法院恣意妄為而起。

最近親美、親中的最大分歧在於對美軍購案的立場。親美派認為在中國的武力恫嚇下，應該藉由對美軍購與合作建立軍工產業，儘快強化自身的防衛能力，防止中共武力犯台；親中派則認為化解中共的敵意，最重要的不是強化國防，而是回到中國「親人」的大家庭，才能謀求和平，因此強力反對軍購案。藍白在國內民意與美方壓力，不得不虛應故事，分別提出「四千億元」、「三千八百億元」國防特別預算版本，與行政院版的一．二五兆元版本一併交付審查。但爭議並未停止，除了四項簽約期將屆的拖式、海馬士多管火箭飛彈系統等四項對美軍購案，經過朝野協商授權行政院先行與美方簽署發價書。其它如「C5ISR及AI輔助指管系統」，以及預估可創造四千億元產值的無人載具供應鏈，卻不在藍白版本中，可能會遭到技術性封殺。

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事實上，親中反美派的核心論述是疑美論，其論述包括美國以關稅壓力迫使台積電赴美投資設廠，變相掏空台灣，再以軍售案使台灣變成美國對抗中國的棋子；另外，藍白也散播一旦中共武力犯台，美國不會協防台灣。這些陰謀論顯然與事實不符。台美固然沒有邦交，但長期以來建立一種密切的情誼，不但以「台灣關係法」確保兩岸歧異只能以和平手段解決；尤要者，美台經貿關係快速升溫，台灣成為晶片大國，在美國尋求建立的非紅供應鏈中居於樞紐地位。川普為「讓美國再度偉大」，以民主與實力重塑國際秩序，台灣則是第一島鏈核心，因此為防止台灣陷入專制中國的魔掌，軍售台灣高科技武器，其中大部分的威力已在活捉委內瑞拉前總統馬杜羅、奇襲伊朗戰役獲得驗證。可見行政院版的一．二五兆元國防特別預算，正是美國對台灣軍力脫胎換骨開出的藥方。

此外，藍白散播美國不協防台灣的流言根本禁不起檢驗，川普曾透露，如果中共犯台，他會轟炸北京，見諸委內瑞拉、伊朗事例，國際社會已不敢低估川普的決心與行動力。更重要的是，根據中研院的民調，若中國攻台，即使美國未出兵協助，仍有近六成受訪者表示願意不計代價抵抗。可見藍白政客低估了台灣人民對抗中共入侵的勇氣與決心。而且，該民調也顯示，有六十九．五％受訪者表示支持向美國購買武器；五十三．五％受訪者也支持政府將軍費提高至GDP的三％，可見藍白反軍購與親中的立場違反多數民意，不得人心。

更嚴重的是，政黨一旦親中便會感染一種「見不得台灣好」的病毒，因為若台灣比中國好，民主自由與經濟發展，都是中國望塵莫及，藍白政客便無法說服台灣人民，為何好好的台灣要接受中共的獨裁統治，自由人不當要當奴隸？而這種見不得台灣好病毒的最大疫區在立法院。藍白把立法院當成壓制民進黨的戰場，這兩年來盡做些毀憲亂政的勾當，造成民主台灣無法正常運作，一些台灣的好事都被藍白「喜事喪辦」。例如近日卓揆赴日為台灣棒球隊加油，只要稍微正常的人都知道這是何等重大的突破，台日友好已升溫到前所未見的地步，藍白卻刻意在一些微不足道的細節上刁難，比中共更生氣此外交突破；柯文哲之流甚至與中國口徑一致，批判日本軍國主義復辟，反映藍白對此事的反應與中共反日的步調一致。此外，由於不敢違逆中共旨意，對於違反擔任公職必須放棄外國籍規定的中配李貞秀一味迴護，而應該作出斷然處置的立法院長韓國瑜竟然以召開協商來處理爭議，以政治方式處理法律問題，本質上就站不住腳，藍白如此膽大妄為，便是基於對中共的畏懼，否則為何擁有雙重國籍的立委，都須放棄其他國籍。

事出反常必有妖，這個妖就是藍白的「親中反美」。因為親中反美，藍白兩年來在立法院「大鬧天宮」，完全無視台灣的律法與二千三百餘萬人的福祉與安全，除了美方施加壓力讓他們在軍購案不敢放肆，稍微開了一道窗口，即便獨立機關的人事案，藍白完全以政黨立場而非專業、能力進行同意或否決，因此兩度全面否決大法官人選，而近日的中選會人事案更只是通過自己推薦人選，乃是一種赤裸裸違反政治誠信的詐騙行為。藍白如此倒行逆施，是強烈憎恨民進黨、痴戀中共心態下的反常作為，若不儘速翻轉這種政治畸形生態，人民必有撥亂反正的一天。

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