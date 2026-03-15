自由廣場》大學生寫給教長的信 別讓「縮短學期」變相剝削

◎ 黃義勝

親愛的教育部長您好：

我是一個大學四年級學生，長期關注高教發展與學生權益。今日冒昧致信，是希望能反映近年來國內大學盛行的「學期十六週制」所衍生的問題，並期盼政府能正視由此對學生受教權的變相剝削。

近年來，國內頂尖大學為與國際接軌紛紛推行「學期十六週制」，而部分私校也跟進，推行所謂的「十六＋二」週制（十六週授課加上兩週自主學習）。然而，這對許多學生而言，卻是一場學費變相漲價的數字騙局。在「十六＋二」制下，扣除課程說明、期中與期末考，實質授課時間僅剩十三週；若再加上國定假日，學生實際在校時間往往不足十週。在學雜費分毫未減下，校方單方面裁減授課時數，本質上是「給付不完全」的行為，更是對受教權的變相踐踏。

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許多私大常以「台大也這樣做」作為推動改革的理由，卻忽略了公私立大學在硬體資源與學習慣性上的巨大鴻溝。頂大擁有豐沛的研究資源支持學生「自主學習」，但私校學生通常更仰賴老師的引導與專業教學。若硬體資源跟不上，卻在「減課」上同步，無異於推卸教育責任。這種做法的真相，往往是校方為了省下龐大的冷氣水電與人事行政開支，卻讓學生在課程縮減、進度狂飆的壓力中自生自滅。

如果大學教育演變成「不進教室是最好的自主學習」，那與放任自流何異？

真正為學生著想的教育，應是在紮實的十八週教學基礎上提供延伸資源，而非強行從本就不足的時數中扣除。我們繳納了全額學費，有權要求完整的十八週教學品質。

為此，誠摯建議教育部應介入調查並導正風氣：

一、停止盲目跟風：要求私校停止缺乏配套措施的縮短學期改革，避免其成為行政省錢的工具。

二、保障受教時數： 確保學生獲得實質且完整的教學內容，而非流於形式的「自主學習」。

最後，謝謝部長願意聆聽學生的心聲。我真的很在乎台灣的高教環境，希望政府能正視教育體制現況，別讓「縮短學期」成為剝削學生權益的手段，讓大學重回知識探索的殿堂。

一個大四生 敬上

（作者為大學生）

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