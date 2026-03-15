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自由廣場》台派選戰新思維 把民主認同推進日常行動

2026/03/15 05:30

◎ 楊聰榮

台派選戰長期面臨一個結構性困境，民調數字看似不差，開票結果卻總是差臨門一腳。支持保台聲音並不稀少，卻常停留在表態與按讚的層次，無法在投票日轉化為實際行動。這些未能落地的支持，被稱為「空氣票」，問題不在於理念不夠動人，而在於缺乏把理念轉化為投票行為的組織機制！

美國保守派組織 Turning Point PAC 近期的募款模式，提供了一個值得對照的案例。該組織將資源集中於追蹤投票行為，透過人員長期聯繫立場明確但投票意願偏低的支持者，確認對方實際完成投票，並清楚量化每一筆捐款能帶來多少選票。這種高度組織化、結果導向的作法，正是美國共和黨近年在關鍵選區動員成功的重要因素。

這樣的經驗對台具啟發性，但不適合全盤移植。台灣社會的人際結構與政治文化，並不適合高度功利的付薪追票模式。我們真正需要的是把選戰視為長期的社會經營，而非選前短期操作。

關鍵在於把投票行為嵌入日常生活關係之中。社區、職場、校園與生活圈內的小型聚會，不必以政治動員為主，而是從物價、能源、居住與世代焦慮等生活議題出發，在長期互動中累積信任。到了選舉時，投票不再是被說服的結果，而是一種彼此約定的行動。

家庭與友誼網絡同樣重要。許多空氣票並非立場動搖，而是冷感或低估自身影響力。透過溫和而持續的提醒，協助支持者與親友談論投票的重要性，效果往往勝過任何宣傳口號。應該要發展成互相鼓勵投票的網絡，以具體的說理鞏固選票的支持。

既有社團與興趣圈，是最被低估的民主基礎。這些生活共同體本就建立在高度信任之上，只要長期參與而非選前現身，選舉時自能形成穩定的投票共識。數位工具的角色，是輔助人際關係而非取代互動，讓熟識的人彼此提醒、陪伴完成投票。

這種社會互動模式不需龐大資金，卻能累積長期能量。當民主認同不只存在於口號，而是融入日常關係，空氣票自會落地，成為最穩固的組織票！這不只是選戰策略的調整，更是台灣民主成熟所必須完成的一步。

（作者為中台灣教授協會理事長，任教於台師大）

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