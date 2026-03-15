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自由廣場》嚴重超用 桃機一、二航廈急需擴建

2026/03/15 05:30

◎ 周文軍

疫後，國際航線旅客快速回復，我航空、觀光市場從去年十月起，已恢復為成長趨勢。依國際市場發展；旅客成長、國籍航空公司新機交機預估，桃園機場未來三年日均量將以七千至一萬人次成長，今年春節日均十五．三萬、最高近十七萬人次，將為明、後年日均、星期假日的旅客量。

春節長假期旅客眾多，桃機報到、通關費時，為避免延誤登機影響行程，許多旅客於登機前三至四小時、早上航班半夜就到機場等侯。航空公司、通關作業單位，停止休假、額外調配人員支援；增加許多人力，導引排隊、維持秩序，方能正常輸運。

第一、二航廈旅客年容量三七〇〇萬人次，空間、設施日服務旅客十萬人次。去年日均量已達十三．一萬人次，假日達十四至十五萬人次，航廈嚴重超量使用。為避免延誤登機，許多旅客普遍提早到機場，耗時排隊等候，造成諸多不便。機具、設施超量使用、可維修時間縮減，將增加故障率，易影響航班準點、旅客行程；航空公司無法依營運、旅客需求，增加班次、航線、運輸量，影響航空、觀光發展及國家競爭力。

第三航廈建設一再延宕，最快二〇二七年完工、約一年試營運後啟用；因應未來三年發展，一、二航廈急需擴充容量。機場公司未能如國際機場普遍於疫情旅客少時擴充、改善航廈擁擠；近兩年旅客快速回復成長，亦未見編列預算辦理。桃機公司遲不辦理擴建、改善，應檢討。期盼交通部能邀請有機場經營管理經驗專家，組成專案小組，協助機場公司規劃因應。

（作者為前中正航空站主任）

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