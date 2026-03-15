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自由廣場》嘉縣辦出「國際規格」 台灣燈會好評多

2026/03/15 05:30

◎ 楊智強

衡量一場國家級盛典的成功，燈組的數量僅是表象，背後所承載的「治理底蘊」才是真章。回望過去兩年，部分縣市主辦慶典卻淪為負面標籤。從去年台灣燈會在桃園內容空洞、缺乏在地靈魂，到近兩年雲林、南投國慶煙火接連的荒腔走板，不僅重創觀光品牌，更暴露出行政思維的迂腐。相較之下，今年台灣燈會在嘉義縣展現截然不同的前瞻格局，成為地方百里侯執政能力的鮮明對比。

去年丹娜絲颱風近百年來首度直撲、登陸嘉義，強風橫掃過境，重創嘉南平原與海線。然而，縣長翁章梁並未將這些風倒木視為災後廢料，而是透過循環經濟的轉化，讓這些斷裂軀幹，在今年主燈「光沐」中重新挺立，成為承載AI科技的光影脊樑。筆者曾任林保署的解說志工，深感這種將「土地傷痕」轉化為「藝術生命力」的思維，不僅是在地韌性的實踐，更象徵台灣即便面對天災挑戰，仍能從破碎中重建希望。

除了土地溫度，嘉義更對接全球的行政視野。成功爭取全球級IP「超級瑪利歐」聯名、引進日本青森睡魔結合在地媽祖信仰的跨文化燈座，乃至法國「飛天白馬」的夢幻演繹與大阪萬博台灣館的復刻移植，諸多獨特元素徹底拉升國旅的審美層次，成功跳脫了傳統「看花燈」的框架，加入諸多跨界合作、科技互動與國際規格的特殊元素，成功將在地文創推向世界舞台。

日前Team Taiwan大遊行，單日湧入逾兩百萬人次的震撼場面，不僅刷新紀錄，民眾期盼燈會展延聲浪不絕於耳，更具體證明了台灣國旅市場並非欲振乏力，關鍵之一在於執政者的市場敏銳度與策展實力。

翁縣長以精準的行政美學華麗變身，辦出了「國際規格」。給予島嶼選民最深刻的啟示：選對人，地方能從災變中尋回光榮，讓城市在轉型中脫胎換骨；看著嘉義縣在今年台灣燈會佳評如潮，反觀那些執政無能、讓慶典淪為荒唐秀的縣市首長，實應從中照見自己的怠惰與平庸。

（作者為嘉義縣教師、曾任林保署嘉義分署解說志工）

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