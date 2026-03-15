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自由廣場》數位貿易 台灣要布局／「電子傳輸」若課關稅 衝擊全球科技產業

2026/03/15 05:30

◎ 陳琪

全球半導體產業近期共同向國際貿易體系發出明確訊號。世界半導體理事會呼籲世界貿易組織將「電子傳輸關稅暫停措施」永久化，確保數位資料跨境流通不被課徵關稅。自一九九八年實施以來被視為全球數位貿易的重要基礎之一。理事會認為，若未來各國開始課徵關稅，將對全球半導體供應鏈與科技創新造成深遠衝擊！

所謂電子傳輸關稅暫停措施，簡單來說，就是各國承諾不對跨境傳輸的數位內容課徵關稅。這些電子傳輸不僅包括影音與軟體，也涵蓋設計圖、晶片研發資料、製造技術文件與雲端資料等。對半導體產業，設計與製造高度依賴跨國協作，例如晶片設計可能在美完成，製造在台灣或韓國，而封裝測試又分布在其他國家。若資料傳輸被視為進出口商品並課稅，整個產業鏈成本將大幅增加。

在全球數位化加速下，電子傳輸的重要性愈來愈高。半導體設計公司需要即時傳送大量設計檔案，製造工廠則需持續接收更新資料與製程參數。若每一次資料傳輸都涉及關稅或複雜通關程序，不僅會拖慢研發速度，也可能影響企業布局與投資決策。世界半導體理事會因此主張，在月底舉行的部長級會議，應將這項措施制度化為永久規範。

對台而言，台灣是全球半導體供應鏈的重要核心，設計、晶圓製造與封裝測試產業高度依賴國際分工。若電子傳輸開始被課徵關稅，台企在全球合作中的成本與行政負擔都可能增加。因此，維持開放的數位貿易環境，不僅關係到企業競爭力，也與整體產業發展息息相關。

政策上，台灣可在幾個方向積極布局。首先，透過產業協會與政府合作，在國際場域持續支持電子傳輸免關稅制度。即使台灣並非世界貿易組織正式會員，仍可透過產業團體與友好經濟體發聲，爭取制度延續。其次，政府應強化數位貿易政策研究，掌握各國在資料跨境流動與數位關稅議題上的立場，以便及早因應可能變化。

此外，台灣也應同步推動數位貿易協定與資料流通規範。例如透過與主要貿易夥伴簽署數位經濟合作協議，確保資料跨境傳輸不被任意限制。當全球數位經濟規則逐漸形成時，若台灣能及早參與制度設計，將有助於維持產業優勢。

全球科技競爭日益激烈，而數位貿易規則正成為新的競爭場域。電子傳輸免關稅制度看似技術性條款，實際上卻關係到創新速度、供應鏈效率與國際合作模式。對高度依賴科技產業的台灣而言，確保這項制度的穩定與延續，無疑是維持全球競爭力的重要條件。

（作者從事自由業）

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