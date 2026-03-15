自由廣場》美伊戰爭正在改寫 能源地緣政治

◎ 李其澤

美國與伊朗之間的軍事衝突仍在升溫，但這場戰爭真正的震央，早已不只在中東戰場，而是在全球能源市場！當戰火逼近荷姆茲海峽這條全球能源運輸的咽喉時，美伊衝突正迅速演變為一場重塑能源地緣政治格局的重大危機。油價劇烈波動、航運保險費飆升，及能源供應不確定性的急劇上升，都顯示這場戰爭已經觸及全球經濟最敏感的神經。

荷姆茲海峽是全球最重要的能源戰略通道之一。全球約五分之一的石油與大量液化天然氣需經此運輸。一旦航道安全出現問題，能源市場立即產生連鎖反應。近期油價與航運成本同步上升，正反映出市場對地緣政治風險的重新定價。過去以供需與市場預期為主導，如今則愈來愈受到戰略通道安全與軍事衝突的影響。能源不再只是經濟商品，而是大國競逐影響力的重要工具。

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從軍事格局來看，美以在軍事科技與空中力量上仍佔明顯優勢，但要在短時間內徹底擊潰伊朗並不容易。伊朗多年來建立的分散式軍事體系與區域代理網絡，使其即使在遭受重大打擊後仍能持續作戰。對德黑蘭而言，戰略目標並非在戰場上取得決定性勝利，而是透過導彈、無人機與海上威懾，將戰爭成本迅速外溢到全球經濟體系。

正因如此，伊朗逐漸把戰場轉向能源與航運領域。透過威脅荷姆茲海峽的航運安全，伊朗試圖讓全球市場承受壓力，迫使對手重新評估戰爭的經濟與政治代價。即使沒有正式宣布封鎖海峽，只要航運公司與保險機構因安全疑慮而減少航行，供應緊縮便會迅速出現。這種「灰色封鎖」策略，使伊朗在軍事劣勢下仍保有重要的戰略槓桿。

更令人擔憂的是戰爭可能迅速區域化。伊朗在黎巴嫩、伊拉克與葉門等地擁有多個盟友組織，一旦這些力量全面介入，衝突規模將迅速擴大。尤其若葉門胡塞武裝加入戰局，紅海與亞丁灣航道可能再次陷入危機。屆時，中東兩條最重要的能源運輸通道—荷姆茲海峽與紅海航線，將同時受到威脅，全球能源供應將面臨前所未有的不確定性。

然而，這場衝突也揭示了各方的戰略困境。美國雖然擁有壓倒性的軍事優勢，但若戰事拖長，油價上升與經濟壓力將迅速轉化為國內政治問題。伊朗則雖能以能源威懾牽制對手，但長期衝突同樣會削弱其經濟與內部穩定。正因如此，外交斡旋已悄然展開，歐洲國家與國際組織正試圖在軍事升級與全面停火之間尋找降溫空間。

美伊戰爭提醒世界一個殘酷的現實：在全球化時代，能源運輸通道仍然是國際政治最敏感的戰略節點。只要荷姆茲海峽的風險存在，全球能源市場就難以恢復真正穩定。這場戰爭或許終將結束，但它揭示的能源地緣政治現實將長期存在：在未來的國際競爭中，控制能源通道與保障能源安全，將成為決定國家力量的重要關鍵！

（作者為彰師大副教授）

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