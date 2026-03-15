自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》李伯璋／為什麼我選擇從「不必要醫療」重新談健保改革

2026/03/15 05:30

健保改革在台灣，從來不缺聲音。我始終覺得有一個問題被反覆迴避：我們到底在支付什麼樣的醫療行為？（資料照）健保改革在台灣，從來不缺聲音。我始終覺得有一個問題被反覆迴避：我們到底在支付什麼樣的醫療行為？（資料照）

李伯璋／台北醫學大學公衛學院講座教授

健保改革在台灣，從來不缺聲音。有人說總額不夠，有人主張點值太低；有人從醫療人力談起，也有人從社會公平正義切入。這些討論各有其現實基礎，但多年來，我始終覺得有一個問題被反覆迴避：我們到底在支付什麼樣的醫療行為？如果制度持續支付邊際效益有限、甚至對病人沒有實質幫助的醫療行為，那麼無論總額怎麼調高、點值怎麼算，醫療體系都不可能真正得到合理的專業回饋。

最初，我把焦點放在「醫療詐欺」。詐欺確實存在，也必須被處理。但在長時間的觀察與反思後，我清楚地看到一件事：真正吞噬醫療資源的不是明確違法的詐欺，而是大量被合法支付、卻未必必要的醫療行為。這些行為符合規定完成申報；它們不違背專業標準，卻在支付制度的引導下，被一再放大、複製、累積。

我開始意識到，如果我們只用「詐欺」來理解這個問題，那麼治理永遠只能停留在事後追究、個案裁罰。更根本的問題是：為什麼制度會不斷支付這些行為？又為什麼誠實的人，反而承擔最大的壓力？這正是台灣醫療治理最致命的錯誤之一：把醫療爭議與醫療詐欺混為一談。結果是，真正詐欺者躲在制度縫隙中持續壯大，而多數守規矩的醫療人員，卻承受來自查核、輿論與司法的不信任。健保查核愈來愈用力，卻愈來愈抓不到重點；商業保險損失率不斷攀升，只能以停售或漲價回應；社會大眾則在「醫療愈來愈貴、卻愈來愈不安心」的矛盾中失去信任。

一、我從未認為健保「錢不夠」

這或許是我與許多公共衛生或醫管專家最大的分歧。我認為，台灣健保的問題從來不只是財務不足。相反地，在大量被支付的不必要醫療行為、各種過度檢驗、檢查與處置下，資源被用在不該成為優先的地方，醫療體系自然無法給予真正需要的醫療專業合理回饋。財務壓力只是表象，真正根源是制度設計無法有效引導資源流向高價值醫療。

二、不必要醫療，不是醫師的道德問題

多數不必要醫療行為，都是在合法、合規、甚至專業上可辯護的情況下發生。問題不在個人，而在制度。只要制度持續為這些行為付錢，它們就會被複製。這不是醫師的失職，而是支付訊號失準的必然結果。當支付機制鼓勵「多做多賺」，而專業判斷的空間被壓縮，體系自然會走向量的擴張而非質的提升。

三、從「層級部分負擔」到「使用者付費」的思維轉向

我很清楚，「層級部分負擔」在台灣會立即引發社會學者與公平正義的反彈。這樣的質疑並非沒有道理，因為若設計不當，確實可能影響弱勢就醫權利。因此，我選擇另一條路。我主張的是使用者付費的部分負擔，而非以身分或層級懲罰病人。尤其是在檢驗與檢查等高度選擇性的醫療行為上，合理的使用者付費部分負擔，才能讓醫病雙方真正停下來討論「需不需要」。沒有成本意識，就沒有真正的醫病共享決策。

四、申報制度的局限性與治理升級的必要

面對人性，完全相信醫療申報是誠實的行為，我從不對健保申報制度抱持過高期待。逐筆申報、事後查核，在沒有大數據與人工智慧（Artificial Intelligence, AI）輔助的情況下，根本無法辨識累積型的不實申報與行為模式。當查核仍停留在人力與紙本層次，制度其實已經喪失治理功能。這也是為什麼我在書中反覆強調：不必要醫療不是靠核刪能解決的問題，而是需要從支付設計、行為誘因與科技監理三方面同步改革。

五、從對「商保協同健保」的理想期待，走向務實合作

我必須誠實承認，過去我對商業保險的角色，有過天真的期待。我曾以為，商業保險能自然成為健保的治理夥伴。但現實是，保險公司在商言商，必須對股東負責，而非承擔社會公益。實支實付制度下，醫療險損失率持續攀升，已經清楚告訴我們：市場不會自動修正制度失準。正因如此，我現在更主張務實的健保／商保合作策略，透過資料交換、風險共識與理賠協作，建立可持續的支付生態系，而非僅依賴道德期待。

六、為什麼我把改革的球，交給保險業與金管會

我並不期待衛福部的行政官員能主動提出這樣的治理格局，這不是個人能力問題，而是制度文化的限制。相較之下，保險業與金管會，反而更有誘因與工具，去面對不必要醫療對整體支付體系的侵蝕。當健保與商保同時承受不必要醫療的壓力，改革才有可能被真正啟動。這不是推卸責任，而是認識到改革需要跨域協作與多元動能。

結語：這不是批判，而是一份責任

我寫這本書，不是為了批判誰，而是希望為台灣留下另一種健保改革的可能性。不把責任推給醫師、不用道德指控病人、不再只談錢夠不夠，而是重新校準制度支付方向的改革。如果這本書能讓更多人開始問同一個問題——我們究竟在支付什麼樣的醫療？那麼，它就完成了我身為醫師、制度參與者該盡的責任。

編者註︰本文為《被支付的不必要醫療：看不見的醫療吞噬!!》一書的作者序文。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書