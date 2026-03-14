自由廣場》鎖住油箱看穿「中國脆性」

◎ 島火

近日中國軍機擾台次數異常銳減，國際與社群平台傳出，此舉並非釋放善意，而是為了防範第一線飛官「駕機叛逃」。這項傳聞不論真偽，都精準點出中國極權體制最核心的「內部脆性」：一個高度仰賴數位監控、思想洗腦的鋼鐵外殼下，其實跳動著一顆極度焦慮且不信任靈魂的心臟！

長期以來，中國對台的武力威懾被包裝成無堅不摧的「大國崛起」，但當精密戰機的油箱必須被精算到僅剩「剛好夠返航」的油量，或在座艙內安裝多重監控系統時，這說明中國領導階層對軍隊忠誠度的極度不信任。這種信任危機，正是獨裁政權無法迴避的結構性缺陷。相較之下，台灣飛官飛上藍天是為了守護家園與自由價值，這份基於「主體意識」的意志力，絕非被迫效忠威權、時刻被猜忌的解放軍所能企及。

請繼續往下閱讀...

台灣不應被中國表面的軍事數字所恫嚇。民主防衛的關鍵，不在於與中國進行毫無意義的軍備競賽，而在於看穿其體制的虛弱與恐懼。當中國必須轉向「內防叛逃」時，正是台灣深化民主主體性、強化國家認同的最佳契機。我們應持續向世界傳遞：台灣防衛不只是武器的堆疊，更是對民主生活方式的絕對堅持！

面對一個連自家戰士都不信任的鄰國，台灣唯有堅定本土意識，看清中國「外強中乾」的脆性，才能在印太戰略格局中，展現無可取代的民主韌性。

（作者從商）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法