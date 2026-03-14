自由廣場》不閃躲的意志／從WBC看台灣韌性 一棒接一棒

◎ 馨娜

二〇二六年世界棒球經典賽（WBC）台灣隊比賽結束，英雄們賽場上留下的汗水與淚水，感動了全台球迷，更為身處地緣政治風暴中心的台灣，提供對抗中共威權、守護民主的深刻啟示。

外援選手「費仔」（Stuart Fairchild）的關鍵貢獻，具象化了「結盟」的力量。這位具台灣血統的美籍球員穿上台灣隊戰袍，以行動宣示認同，象徵當台灣主動走入國際、與民主盟友連結時，能有更強的戰力。外交不是卑躬屈膝，而是像球場上的位置互補，透過實力贏得友邦尊重。台灣必須持續走出去，以人民、文化、球場為橋樑，建構更廣闊的國際連結。

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勇氣不閃躲：直面挑戰的尊嚴

總教練曾豪駒在台日戰選擇正面對決世界頂尖打者大谷翔平。這種「不閃躲」的氣魄，正是台灣對抗中共威權最需要的心理強度。威權政體最善於恐嚇，試圖讓對手因恐懼自亂陣腳；曾總的選擇啟示：面對霸凌，唯有展現戰鬥意志，才能贏得尊嚴。閃躲只會讓威權更壯大，直視強敵才能找到突圍的破口！

韌性撲壘：台灣人的榮譽

台韓大戰十局上，隊長陳傑憲帶傷奮力撲向三壘，是台灣韌性最動人的縮影。「不放棄任何一個出局數」的精神，與台灣人守護民主的信念如出一轍。賽後球員與球迷的淚水，是長期受中共打壓、被國際社會排擠的委屈宣洩。而全場大合唱「台灣尚勇」、全民共感的團結，是眾多赴日球迷津津樂道之處，也是最好的療癒與陪伴力量——擦乾淚水，再出發。

棒球與民主都是播種的過程。WBC的感動將激勵下一代孩子接棒；民主運動亦如此：即便「大罷免」或特定政治運動未能如願，但勇於發聲的公民意識已悄悄發芽，持續澆灌，種子終將開花。對抗威權這場賽局需要的，正是棒球精神：紀律與耐心，從守備基本功、打擊選球做起，每一局穩扎穩打，不因落後崩潰，不因領先鬆懈，更要警醒內部裂解只會讓威權各個擊破。

民主播種：傳承與長期的賽局

棒球場上沒有永遠的輸贏，但有永恆的鬥志。台灣人已證明，我們有勇氣直面強敵、有韌性跌倒再起。守護民主的賽局裡，每一個世代都是接力的打者，球棒一棒棒傳下去，自由的火焰就一代代綻放。對抗威權，台灣從未停止奔跑：因為我們知道，只要不放棄，本壘就在前方！

（作者從事國外業務）

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