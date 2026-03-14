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自由廣場》歐盟科技自主的台灣機會

2026/03/14 05:30

◎ 魏啓林

全球科技秩序正在快速重組，世界正進入一個新的科技地緣政治時代！

過去卅年，全球化的核心邏輯是「效率與成本」。然而，在美中科技競爭升高與烏俄戰爭衝擊供應鏈之後，各國逐漸將「安全與韌性」置於經濟政策的核心。歐盟近年提出的「去風險化」（de-risking）與「科技主權」（technological sovereignty）戰略，正是這一新趨勢的具體表現。在這樣的背景下，台灣正迎來新的戰略機會。

首先，歐盟正在尋找可信賴的科技夥伴。台灣在全球半導體與電子產業鏈中的關鍵地位，使其成為歐洲推動科技自主的重要合作對象。其次，隨著歐盟印太戰略逐漸成形，歐洲政策圈也愈來愈清楚認識到，台海安全與歐洲經濟利益密切相關。台灣半導體產業在全球供應鏈中的不可替代性，使台歐合作具有重要的戰略意義。

在歐盟主要國家中，法國在科技政策與產業布局上具有關鍵角色。法國長期以來在基礎科學與尖端技術領域具有深厚實力，包括量子科技、材料科學、航太工程與能源科技等。

法國政府近年推動總額約五四〇億歐元的「法蘭西二〇三〇」計畫，大幅投資半導體、人工智慧、量子科技與綠色能源等未來產業，希望重建歐洲在全球科技競爭中的地位。

從產業結構來看，法國與台灣之間具有高度互補性。台灣在半導體製造與電子產業鏈方面擁有世界級的量產能力，而法國則在基礎科研、航太技術與材料科學等領域具有深厚優勢。

透過「法國研發、台灣製造」的合作模式，雙方不僅可以共同開拓歐洲市場，也能在全球科技產業中建立更具競爭力的合作架構。

目前歐洲科技自主戰略主要聚焦兩個領域。第一是半導體供應鏈。歐洲正積極發展晶片材料、設計與先進封裝能力，並強化高效能運算與人工智慧基礎設施。

第二是量子科技。法國在國家科學研究中心（CNRS）與替代能源與原子能委員會（CEA）的支持下，建立了深厚的量子研究基礎。二〇二二年諾貝爾物理學獎得主 Alain Aspect 在量子糾纏研究上的突破，更凸顯法國在量子科學領域的世界地位。

未來台法合作不應僅停留在學術交流，而應進一步深化產業合作，包括建立雙邊產業合作平台、推動共同研發基金，以及促進企業雙向投資。

在美中競爭持續升高的背景下，台灣若能以法國作為進入歐洲科技體系的重要平台，結合台灣的製造效率與法國的科研優勢，將有機會建立一個更具韌性的科技合作網絡。

這不僅是台法雙邊合作的新契機，更可能成為未來全球科技秩序重組中的重要支柱。

（作者為台大商學研究所教授）

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