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自由廣場》從富察案與李貞秀案 看藍白的雙標反應

2026/03/14 05:30

◎ 不孝

三天之內，兩個都牽涉中國因素的案件，照出了台灣政壇最刺眼的雙重標準。三月九日，中國把八旗文化總編輯李延賀（筆名富察）寫進「兩高」工作報告，當成「破壞國家統一」定罪案例；三月十二日，台灣立法院則持續為李貞秀的立委資格爭議激烈攻防。前者是北京以國安名義整肅出版與言論，後者是台灣制度內對公職資格的公開審查，性質南轅北轍，藍白卻在兩案之間呈現明顯失衡的反應。

富察案真正可怕的，不只是判刑本身，而是它被中國官方寫進年度司法報告，成為可以公開展示的辦案樣板。這等於明示，只要碰到北京不願放手的歷史敘事、國族邊界與言論禁區，出版、研究與書寫都可能被納入國安體系處理。這不是單一個案翻車，而是把寒蟬效應正式制度化！

李貞秀案爭議焦點在於參選與就職時，相關法律程序與資格要件是否完備，處理方式是公開質疑、公開答辯、公開審查，核心是公職身分能否符合法律要求。個案可以辯護，但這終究不是秘密拘押，不是黑箱審判，更不是把名字寫進國家安全政績。

更值得警惕的是，當台灣內部也跟著把制度審查全數改寫成身分受害敘事，不只模糊了法治爭點，也等於替真正的威權案件轉移焦點。人權若不是一致標準，最後就會淪為選擇性吶喊；法治若只在有利時才被搬出來高舉，最後也只是政治攻防的工具。對真正的跨境打壓可以沉默，對本國制度內的資格爭議卻瞬間群起激憤，這不是捍衛人權，而是把人權當成方便取用的口號。這樣的反差，本身就是一篇最難看的政治供詞！

（作者為退休人士）

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