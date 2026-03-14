自由廣場》中共「特別照顧」李貞秀父母 潛在國安風險

◎ 趙靖心

民眾黨中配立委李貞秀的資格爭議，已不再只是法律問題，而是一場政治操作與國安風險的交鋒。立法院日前的黨團協商，韓國瑜院長要求「尊重李貞秀立委身分及職權」，表面上彰顯中立，實則讓政治凌駕法治之上。當一個未解除中國國籍的「爭議人士」掌握國家機密，台灣人民的憤怒與無力感可想而知。

根據《國籍法》第廿條，立委資格的確認與撤銷程序清楚，事實不容辯解，李貞秀登記參選及就職前，均未申請撤銷中華人民共和國國籍。立法院若以「最終認定前尊重職權」拖延，不只是政治掩護，更是對法律的赤裸挑釁。民意被政治算計踩在腳下，台灣法治的威信亦將受到嚴重侵蝕。

請繼續往下閱讀...

值得關注的是，中共透過「特別照顧」李貞秀父母的行為，暗示潛在控制與脅迫可能。李貞秀口中「父母在中國被共產黨照顧得很好」，表面平淡，但根據中國《反間諜法》、《國家情報法》、《國家安全法》，中華人民共和國公民有義務配合國家情報工作並提供情報線索。一個掌握立委職權的人若與中共利益糾葛未清，甚至遭到控制脅迫須交付機密文件，則國家安全的防線勢必留下裂縫。

民眾黨前主席柯文哲更在知法玩法下，刻意衝撞程序、製造政治聲量，將立法院變成自己的政治舞台，配合操作把李貞秀的國籍未明問題包裝成民進黨政府歧視壓迫中配敘事，讓社會情緒波動，而非理性討論。這不是民主，而是用人民的信任與國家安全換取個人短暫聲量。

韓國瑜在立法院勉勵李貞秀，稱她一路走來風風雨雨非常不容易。然而，台灣人民面對國家安全的憂慮，卻焦急到「欲哭無淚」。公職人員的忠誠不容政黨算計，也不能被政治秀凌駕。否則，民主的道路將充滿風險，人民也將為政治操作付出沉重代價！

（作者為文字工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法