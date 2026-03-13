自由電子報
社論》共機擾台趨零絕非和平訊號

2026/03/13 05:30

中共通過的「民族團結進步促進法」，更被視為用於對台灣人「合法打擊」的工具。相較於二〇〇五年通過「反分裂國家法」鎖定「反獨」，這次立法則將「促統」與「反獨」視為同一件事，擴大法律戰適用範圍。（美聯社）中共通過的「民族團結進步促進法」，更被視為用於對台灣人「合法打擊」的工具。相較於二〇〇五年通過「反分裂國家法」鎖定「反獨」，這次立法則將「促統」與「反獨」視為同一件事，擴大法律戰適用範圍。（美聯社）

根據國防部公布的共軍動態，自二月廿八日至昨日，中共已有多日未出動軍機騷擾我方鄰近空域，這一現象引發關注。由於美國總統川普與中國領導人習近平預計於本月底會面，外界普遍預期中方將在會談中提出台灣議題，特別是針對美國對台軍售，試圖影響美方政策。因此，北京可能刻意營造軍事威脅降低的假象，以「誘美棄台」。同時，面對立法院即將審議國防特別條例，中共也利用這段「短暫平靜」加強認知作戰，削弱台灣社會對提升自我防衛能力的支持。事實上，北京對台施壓從未放緩，還通過「民族團結進步促進法」，宣稱要打擊或懲治未促進民族團結或統一者，顯然又是一齣法律戰攻勢的戲碼。中共謀台本質從未改變，國人切勿因表面平靜而誤判受騙。

曾經宣稱「共機繞台是在保護台灣」而備受抨擊的國民黨主席鄭麗文，面對近期台海動態，恐又難以自圓其說。然而，一個基本常識是，中共機艦擾台頻率高低，從來與國民黨的態度無關。過去國民黨高層頻赴中，自稱「有能力」對話，但人才剛離開，北京依舊挑釁，甚至擴大軍演，直接打臉國民黨。如今鄭麗文為促成「鄭習會」，帶著政黨走向媚中的歧路。國民黨杯葛行政院版國防特別條例三個多月，引發各界撻伐，上週雖提出黨版，卻被譏為「閹割版」，以嚴苛條件實質阻擋軍購。諷刺的是，「鄭習會」尚未成形，不必國民黨的「努力」，北京卻已多日未派出共機擾台。這再次證明，解放軍的動態與國民黨人頻繁赴中毫無關聯。再看那些長年堆砌「九二共識」話術的藍營政客，更顯得自欺欺人。對北京而言，軍事力量才是硬道理；「槍桿子出政權」的邏輯，同樣支配著其對外政策與區域布局。

看準問題本質，就能理解為何近期共機擾台次數趨近於零。美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）二月發布的報告指出，解放軍正經歷「史無前例的大清洗」，高層指揮系統幾近癱瘓。這既影響大規模演訓，也使得短期內難以對台發動大型軍事行動。換言之，隨著遭整肅的將領愈來愈多，中共更傾向低風險、保守的基礎訓練，而非具挑釁性或複雜度的聯合演習。當軍心不穩、高層動盪之際，若仍強行推動大規模演習，不僅存在「軍事冒險」風險，也可能引發「內部失控」。因此，這段期間台海相對平靜，固然與北京縮減演訓規模有關，但其目的在於重新鞏固對軍隊的絕對掌控。這並不代表中共放棄對台武力，而是其內部正處於重整階段，等待指揮鏈重建後再行部署。

此外，共機擾台次數趨近於零的時間點，與美國與以色列對伊朗發動「史詩怒火行動」高度重疊，兩者並非巧合。中伊關係緊密，中國是伊朗原油的主要進口國家，加上所進口大量能源必須通過目前遭伊朗封鎖的荷姆茲海峽，這使北京陷入兩難：政治上必須聲援伊朗對抗美以；但經濟上，伊朗的軍事反擊卻重創本已低迷的中國工業命脈。中東戰火導致荷姆茲海峽通行受阻，中國能源供應面臨壓力。即便中方擁有龐大戰略石油儲備，但若戰事延長，解放軍勢必縮減高耗油的台海演訓。專家指出，當共機在台海活動減少的同時，在內陸的訓練時數也同步下降。這無涉北京對台政策，更非善意或降溫，而是典型的「心有餘力不足」。在能源受限、內部清洗未止的情況，共機的「安靜」屬於非自願性縮減。

況且，中共對台的複合式施壓從不僅限於共機擾台。解放軍軍艦仍在距離台灣二十四浬線外徘徊，海警艦艇持續在我國離島周邊操作灰帶侵擾。同時，也加強法律戰作為替代手段。中方通過的「民族團結進步促進法」，更被視為用於對台灣人「合法打擊」的工具。相較於二〇〇五年通過「反分裂國家法」鎖定「反獨」，這次立法則將「促統」與「反獨」視為同一件事，擴大法律戰適用範圍。這提醒國人，共機減少趨零，絕非和平訊號。中共施壓力度未鬆動，只是手段轉換。反觀台灣，面對共軍的盤整期，正是我們加緊建軍備戰的關鍵時刻。必須儘速提升不對稱戰力，無論對美軍購或國防自主，都已是與時間賽跑。一旦解放軍度過重整期，對台的軍事施壓勢必以更具針對性、更具挑釁性的方式回歸。因此，國內若出現任何拖延、削弱國防準備的行為，實質上就是替北京爭取時間，反過來破壞台灣的安全，出賣國家的利益。

