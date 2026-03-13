自由電子報
自由廣場》當「Taiwan」被消音：體育場上的政治現形記

2026/03/13 05:30

◎ 郭索

二〇二六年女足亞洲盃澳洲賽場，三月十日由台灣對戰印度，場邊出現令人錯愕的情況。前國家隊總教練陳貴人帶頭高喊「台灣加油」應援，卻遭工作人員警告，甚至在中場休息時被請離觀眾席。現場球迷反映，應援過程中甚至被要求不能喊出「Taiwan」。原本應是單純為球員加油的體育賽事，卻在看台上演了一場對台灣名稱的壓制與消音！

這種荒謬情況，正好揭穿了許多人常掛在嘴邊的說法：「政治歸政治，體育歸體育」。事實上，只要中國以政治力量介入國際體育組織，要求對台灣的名稱、旗幟與應援方式進行限制，體育場就不可能是所謂的「政治中立區」。當球迷連喊出自己國家的名字都會被制止時，真正把政治帶進球場的不是台灣，而是試圖控制語言與象徵的政治壓力。這樣的行為，不只是對台灣的矮化，更是在破壞體育應有的公平與尊重。

縱使場邊兩名澳洲少年穿著台灣球衣接力為台灣隊加油，讓人感動不已。但這場風波再次提醒台灣社會一個現實：凡事都是政治的一部分！當中國持續透過國際組織影響體育、文化與各種公共領域時，假裝「不談政治」並不會讓問題消失，只會讓矮化與壓力變得更加理所當然。

台灣若要在國際的舞台上獲得尊重，就必須在各個領域堅持名稱與尊嚴。唯有自立自強、持續發聲，國際友人才能看見台灣，也才會在關鍵時刻願意與我們站在一起。

（作者為自由評論者）

