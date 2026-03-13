自由廣場》在野民代「有本揭弊」 比反攻大陸還難！

◎ 郭智輝

近來，行政院長卓榮泰院長赴日為台灣隊加油一事，引發部分在野民代質疑其經費來源。

儘管院長已公開說明，此行包含隨扈在內皆為自費行程，但「理智放兩旁，仇綠擺中間」的在野民代，政治攻擊未嘗稍歇。

請繼續往下閱讀...

作為長期關注公共政策與產業發展的前政府官員，我對此類政治操作日益惡質化感到相當憂心。

民主政治當然需要監督，但監督必須建立在事實與證據之上。如果僅憑猜測與立場就提出指控，無異於將國會質詢變成輿論審判。

法律人都知道：「舉證之所在，敗訴之所在。」提出主張的一方必須負起舉證責任；若沒有任何具體證據，卻鬼打牆似地重複指控，甚至要求被指控者自證清白，這樣的問政方式不僅違背基本法治精神，也會侵蝕社會對政治制度的信任。

從國家整體利益來看，台日近年在經貿、科技與產業供應鏈上的合作日益深化。無論是半導體材料與設備合作，或在AI與先進製造領域的互補發展，日本都是台灣最重要的戰略夥伴之一。

在這樣背景下，台灣政府高層能在日本公開活動並與當地社會互動，本身就是台日關係深化的象徵。這類交流本應被視為台灣拓展國際空間的契機，而不應被簡化為政治口水戰的素材。

令人遺憾的是，近年台灣政治逐漸出現一種「先指控、再要求對方自清」的問政文化。只要先拋出一句質疑，在社群媒體的傳播效應下，很快就能形成輿論壓力。即使事後證明並非事實，造成的傷害已難以挽回。這種操作模式，往往不是為了釐清事實，而是為了創造話題與政治聲量。

過去在公職期間，我也曾遭遇在野黨民代以錯誤資訊進行指控，甚至以誇張言辭批評，但事後證明只是烏龍爆料。

然而在網路時代，「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，假訊息一旦擴散，澄清內容根本追不上謠言散播的速度和廣度，卻對清廉自持的公職人員造成難以挽回的身心創傷。

更令人擔憂的是，當某項指控被證明站不住腳時，部分政治人物便迅速轉移到下一個話題，彷彿先前的烏龍指控不曾發生過，更別提坦然認錯負責了。長此以往，社會將逐漸習慣於「無證判案」的政治氛圍，公共討論也會因此變得越來越粗糙。

台灣目前正處於國際政經格局快速變動的關鍵時刻！從全球供應鏈重組到AI產業競爭，從區域安全挑戰到產業升級壓力，我們需要的是更成熟的政治文化與更理性的公共討論。政治人物的言論影響巨大，更應以事實為依據、以證據為基礎。這不只是法律原則，更是民主政治最基本的倫理。

如果在野陣營真正關心公共利益，就應以嚴謹證據揭露問題，而不是以情緒動員製造議題。唯有讓政治回到事實與理性的軌道，台灣的民主才能持續深化，也才能在複雜的國際環境中維持團結與競爭力！

（作者為前經濟部長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法