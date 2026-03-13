自由廣場》拒絕國會包庇李貞秀 行政權應硬起來！

◎ 秦靖

試想一個情境，若是平民在向政府機關申辦業務時被認定「程序不完備」、「資料有重大瑕疵」，還能繼續鳩占鵲巢、享受既得利益嗎？答案顯然是不可能。然而，民眾黨不分區立委李貞秀的雙重國籍案，從二月就職延燒至今，讓國人看到一場荒謬的政治特權大戲！

首先，陸委會早已明確指出李貞秀放棄中國國籍的程序不完備，立法院人事處更證實，她在就任前填具的「雙重國籍切結書」中，圈選了「只有中華民國國籍，不具有外國國籍」。她先前才大言不慚宣稱「中國不受理放棄國籍」，如今卻在立法院的正式文書上勾選自己沒有雙重國籍，這已不是單純的政治爭議，而是赤裸裸的公然說謊！

李貞秀明知國籍爭議未解，卻在具法律效力的宣誓與人事文件上填報不實，恐已觸犯《刑法》的「使公務員登載不實罪」。一個連國籍、戶籍都交代不清，甚至對國家公文書說謊的人，焉能堂而皇之坐在國會審查預算、接觸國家機密？

其次，陸委會曾表示「解職權力在立法院」，但在藍白聯手、多數凌駕法治的國會現狀下，期待民眾黨大義滅親或韓國瑜院長主持公道，無異於與虎謀皮。當立法權淪為包庇違法的憲政怪獸，行政部門若僅止於「釐清事實」，不僅錯失執法先機，更會被視為軟弱可欺的紙老虎。

最後，立法院不願處理，不代表握有公權力的政府機關不能處理。陸委會既已認定放棄國籍程序有嚴重瑕疵，更有「雙重戶籍」的問題，無法登記為立委候選人，其取得中華民國身分的法律基礎已然動搖，行政權何須看立院臉色！

行政機關不該再作為旁觀者去「呼籲」立法院自律。該撤銷定居許可就撤銷，該註銷戶籍就註銷！當李貞秀連作為中華民國國民的基礎資格都喪失時，立法院的政治保護傘自然不攻自破！

且此例一開，必將產生可怕的「破窗效應」。未來各縣市若出現同樣爭議的中配議員，只需援引李貞秀案為例便可拒絕解職。屆時，身分認同錯亂的民代將如入無人之境般滲透台灣各級代議制度，地方自治恐淪為中共統戰長驅直入的法外之地。

（作者為教育工作者）

