自由廣場》國際現實的外交突破 卓院長踏上日本首都要自費？

◎ 楊黃美幸

外交從來不只發生在正式的會議桌上。運動場、學術論壇、文化交流，甚至一場看似私人性質的行程，都可能成為國際互動的重要契機。從大衛營協議到乒乓外交，歷史早已證明，許多改變國際局勢的重大突破，往往發生在非正式場合！

卓榮泰院長此次赴東京為台灣隊加油，這並非去拜訪私人朋友，而是為國家隊加油。在沒有邦交的情況下，日本在台灣的代表處叫「公益財團法人日本台灣交流協會」，而不是大使館。卓榮泰院長此行當然說是私人行程。怎能是公務行程？

但此行是否鼓舞國人士氣？是否從一九七二年以來，第一位行政院長到達日本的首都東京？這是台日關係的提升，這是私人行程，但卻是外交突破，如此為何卓院長要自費，並受質疑？

一九九四年行政院長連戰以「私人行程」訪問紐約、以「度假外交」名義訪問新加坡與馬來西亞。行政院副院長徐立德赴日本參加廣島亞運，當年在野的民進黨有因為行程名義是「私人」而要求政府首長必須自費？因為大家都清楚，台灣在國際上的每一次出現，都代表著國家的存在與尊嚴。反觀今天的藍白在野黨，是否為中共政權作嫁？

國民黨長期對外主張「一個中國」、「漢賊不兩立」的立場，宣稱台灣是中國之一省，罔顧在這島上人民共同的命運，讓台灣成為國際孤兒，失去邦交國及聯合國的地位，台灣問題至今存在，實在罪大惡極！

通常非邦交國禁止我們的總統，副總統，行政院長，外交部長及國防部長踏入該國的首都，例如華府、柏林，巴黎，東京等首都是為慣例。因首都是視為國家主權象徵。

日本與台灣關係很好，但沒有邦交。因此雙方設立公益財團法人日本台灣交流協會，但不能叫大使館。這就是台日外交的實質關係。

對台灣而言，在中國長期打壓與孤立之下，每一次能在世界舞台上出現的機會，都彌足珍貴。

在這樣的國際現實下，台灣政府高層前往非邦交國，常必須以各種不同名義進行。這並非私人，而是外交上的必要安排。

若要求政府官員凡以私人名義出訪都必須自費，等於協助中共孤立台灣，故意封閉台灣首長在外交困難情況下，追求突破的努力。

正因如此，無論哪個政黨執政，朝野應對於能夠拓展國際空間的努力，抱持樂見其成的態度。因極力突破外交困境是為政府努力的重點，國人也予以支持。內政固有黨派歧見，外交與國防本來就是應超越黨派的國家政策，這是台灣政治人物應有的最基本認知。

（作者為彭明敏基金會董事長、陳文成基金會董事長及前無任所大使）

