自由廣場》7成民眾挺對美軍購 「礙台」 立委麥擱亂

◎ 余無言

根據媒體報導，中研院針對「如果中國攻打台灣，您願意不惜一切代價抵抗嗎？」進行民調，結果「逾半民眾願不計代價抵抗中國，近七成支持對美軍購」。

看看打了四年還難止戰的烏俄戰爭，及近日爆發的美伊戰爭，國人知道這是台灣難以迴避的「政治現實」與「國家安全」問題，因此多半勇於表態，「台灣安全」當優先考量。

其中，近六成受訪者，明確表示願意不惜一切代價抵抗；「過半」受訪者，支持政府將軍費提高至GDP的三％；近七成受訪者，支持向美國購買武器。

回顧美國華府智庫「新美國安全中心」發表的「台灣的『地獄景象』：重新思考『不對稱防禦』」報告，美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）在二〇二四年提出的「地獄景象」，對於解放軍的確具有強大「嚇阻力」，因為在共軍搶灘踏入台灣本島之前，應該就在「台灣海峽」被殲滅，猶如「無人的地獄景象」一般！

但是，重點與前提是「台灣」願意花巨資購買」新進武器」，以嚇阻中共併吞台灣的野心！近七成國人支持向美國購買武器，為何軍購案在立法院卡關？這是我們彼此的「國家認同」不同？還是立委還執著於「政黨惡鬥」，忽略中國的野心？輕忽台灣的安危？

筆者建議，烏克蘭已經成功使用廉價的無人機，成功對抗龐大的俄軍勢力。「烏俄戰爭」以及「美伊戰爭」展現新的戰法，靠的是「科技」，而非「人海戰術」，台灣何懼之有？戰場上的勝負，看的是「決心與意志」，而非「政黨惡鬥與口號」！

筆者認為，「保護台灣的決心」、「軍費提高至GDP的三％」以及「向美國購買武器」，這是「保台」三部曲，不容部分立委作亂。

切記，全民都在關心台灣的安危，「不愛台」的立委與政治人物，別再「禍台殃民」了！

（作者為教育人員）

