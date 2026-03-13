自由廣場》馬文君「急考察」真拖延軍購

◎ 張淨依

台灣俗諺：「鋤頭毋顧，顧糞箕」，意指放著真正重要的事不做，卻忙於次要瑣事。當前立法院外交及國防委員會的運作，正呈現這種荒謬場景。

美方對台三項軍售包含M109A7自走砲、標槍飛彈與拖式飛彈續購發價書有效期僅至三月十五日，審議時程刻不容緩；然而中國國民黨召委馬文君卻安排委員考察，放著軍購案不審，「假考察松指部之名，行拖延軍購之實」，將委員會寶貴時間用於政治攻防。

依《立法院職權行使法》及預算審議制度設計，委員會排審議程具有高度政治責任，當涉及具有時效性的國防軍購案時，召委更負有程序上之善盡審議義務。若明知發價書期限迫近，仍刻意延宕審查，導致軍購程序被迫重啟或延後，實質構成對國安政策的消極阻撓，而非單純議程安排問題！

國民黨一方面宣稱「支持軍購」，另一方面卻在立法院程序上持續拖延，使軍購案陷入時間壓力。這種「口頭支持、程序杯葛」的矛盾行為，已不是政策歧見，而是對公共討論的刻意誤導。

同樣值得檢視的，是國民黨提出的「三八〇〇億＋N」軍購版本。表面上看似維持國防投入，實際上卻限縮為僅限美方發價書項目，並排除大量國內自製的不對稱戰力建置，包括無人機與無人艇。這些裝備正是近年國際軍事研究反覆指出，在海峽防衛與灰色地帶衝突中最具成本效益的戰力。一旦被排除於特別預算之外，等同迫使其回到年度預算，實質削弱整體防衛節奏。

當國民黨刻意縮減不對稱戰力、拖延既定軍購，又以政治事件轉移焦點時，實際效果就是讓台灣防衛體系出現時間落差。對於企圖以軍事壓力改變現狀的中共而言，這樣的「空窗期」正是其最希望看到的結果。

當軍購發價書期限迫近，立法院真正該做的，是善盡憲政責任，即時審議、明確表決，讓防衛政策依法完成定案！若在此關鍵時刻仍以政治動作取代實質審議，若台海防線出現空窗，歷史終將追問：這道防線的缺口，究竟是外敵突破，還是國民黨拖延審議所造成的。

（作者為法務人員）

