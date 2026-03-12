自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》莫忘福島核災 守護非核台灣

2026/03/12 05:30

◎ 蔡雅瀅

二〇一一年三月發生的福島核災，迄今已滿十五週年。當時避難的十六萬多人中，迄今仍有二萬多人無法返回遭輻射污染的家園。損害賠償總額累積高達十一兆六千七百多億日圓，仍在持續增加中，輻射廢水排放問題，亦引起鄰近國家抗議。

福島核災前，福島電廠半徑卅公里範圍，常住人口約十七萬人。相同距離範圍，台灣核二廠周邊約有五九八萬人口，約為福島電廠周邊人口的卅五倍多。萬一發生核災，根本難以安全撤離、安置如此大量人口。

福島核災後，敦賀核電廠因反應爐下方存在活動斷層，長期處於實質停機，並在二〇二四年被判定不符標準，無法重啟。而台灣核三廠同樣有恆春活動斷層通過問題，且過去安裝地震儀時，曾挖到易燃沼氣；核二廠鄰近山腳活動斷層及大屯火山群，且下方有岩漿庫，建廠階段核島區曾挖到硫磺湧泉。地質條件顯然不適合核電。

二〇〇二年制定的環境基本法第廿三條明定「政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標」，歷經廿多年，好不容易在二〇二五年五月，核三廠二號機四十年運轉執照期滿時實現。

核二、三廠地質條件惡劣且運轉期間均曾發生許多事故，去年重啟核三公投亦未通過，政府卻仍打算提出核二、三再運轉計劃，實令人失望。盼政府記取福島核災教訓，守護非核台灣，勿讓國人經歷福島災民相同的傷痛。

（作者是台灣蠻野心足生態協會專職律師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書