自由廣場》莫忘福島核災 守護非核台灣

◎ 蔡雅瀅

二〇一一年三月發生的福島核災，迄今已滿十五週年。當時避難的十六萬多人中，迄今仍有二萬多人無法返回遭輻射污染的家園。損害賠償總額累積高達十一兆六千七百多億日圓，仍在持續增加中，輻射廢水排放問題，亦引起鄰近國家抗議。

福島核災前，福島電廠半徑卅公里範圍，常住人口約十七萬人。相同距離範圍，台灣核二廠周邊約有五九八萬人口，約為福島電廠周邊人口的卅五倍多。萬一發生核災，根本難以安全撤離、安置如此大量人口。

請繼續往下閱讀...

福島核災後，敦賀核電廠因反應爐下方存在活動斷層，長期處於實質停機，並在二〇二四年被判定不符標準，無法重啟。而台灣核三廠同樣有恆春活動斷層通過問題，且過去安裝地震儀時，曾挖到易燃沼氣；核二廠鄰近山腳活動斷層及大屯火山群，且下方有岩漿庫，建廠階段核島區曾挖到硫磺湧泉。地質條件顯然不適合核電。

二〇〇二年制定的環境基本法第廿三條明定「政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標」，歷經廿多年，好不容易在二〇二五年五月，核三廠二號機四十年運轉執照期滿時實現。

核二、三廠地質條件惡劣且運轉期間均曾發生許多事故，去年重啟核三公投亦未通過，政府卻仍打算提出核二、三再運轉計劃，實令人失望。盼政府記取福島核災教訓，守護非核台灣，勿讓國人經歷福島災民相同的傷痛。

（作者是台灣蠻野心足生態協會專職律師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法