自由廣場》護照排名提升後 台灣國際互信仍需長期經營

◎ 陳琪

最新公布的全球護照排名顯示，台灣護照在國際旅行便利度上再度小幅進步。根據Henley Passport Index最新統計，新加坡以一九二個免簽或落地簽目的地持續排名全球第一，日本、南韓與阿拉伯聯合大公國則以一八七個免簽國並列第二。台灣護照此次排名全球第卅一名，可免簽或落地簽國家達一三四個，較上月前進一名，也比前兩年的排名略有提升。

護照排名通常被視為一個國家或地區國際信任度的重要指標。各國在決定是否提供免簽待遇時，會綜合考量多項因素，包括外交關係、治安狀況、非法移民風險與經濟往來程度。因此，護照排名的提升不只是旅行便利度增加，也象徵國際社會對該國人民的信任度與制度穩定性的評價。

從長期趨勢來看，台灣護照的排名近年穩定上升。免簽國家數量逐漸增加，顯示台灣在國際交流與經貿合作方面持續累積成果。尤其在觀光、商務與學術交流領域，免簽待遇大幅降低出入境行政成本，使企業與人才流動更加便利。對高度依賴國際市場的經濟體而言，如此便利性具有實際價值。

然而，與全球前段班國家相比，台灣仍存在一定差距。新加坡、日本與歐洲多數國家免簽國家數量接近或超過一八〇個，而台灣目前約為一三四個。這樣的差距並不僅是外交技術問題，也反映國際政治環境與台灣特殊的國際地位。部分國家在簽證政策上仍會考量政治與外交因素，使台灣在推動免簽談判時面臨較多限制。

因此，若希望進一步提升護照含金量，政策上仍有幾個方向可以努力。首先，持續深化與主要經濟體的雙邊關係，透過經貿合作與文化交流建立互信。當人員往來頻繁且風險可控時，各國較容易放寬簽證政策。其次，強化入出境管理與旅客信用制度。許多國家在考量免簽政策時，會特別關注非法滯留與移民問題。若台灣能持續維持良好的旅客紀錄與邊境管理，將有助於降低他國疑慮。此外，也應推動數位簽證與智慧邊境合作。部分國家雖未提供完全免簽，但透過電子簽證或快速通關機制，仍可大幅提升旅行便利度。

另一方面，政府亦可加強海外觀光與文化推廣。當台灣旅客在國際間建立良好形象，並帶動觀光與商務交流時，也會間接提升各國對台灣旅客的接受度。

（作者是台北市民）

