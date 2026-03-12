自由電子報
自由廣場》知法玩法 韓國瑜不應讓法律問題變成政治協商

2026/03/12 05:30

◎ 袁冰凝

民眾黨中配立委李貞秀的資格爭議持續延燒，立法院長韓國瑜日前召集朝野協商，討論「李貞秀立法委員身分認定」事宜，試圖以政治角力掩蓋法律事實，顯然違背法治原則。依《國籍法》第九條與第廿條規定，立委候選人必須完全放棄外國國籍，並取得我國國籍；若仍持雙重國籍或放棄程序未完成，即依法不具立委資格。這是一條明確的法律紅線，非任何政治協商或黨派討價還價可逾越。

法律既已明文規範，立法院對立委資格的審查應依《公職人員選舉罷免法》及《立法院立法委員資格審查委員會組織規程》等相關規定執行。主管機關有權要求候選人提交「有效聲請放棄他國國籍」文件及相關往返證明，逾期未補正者依法撤銷資格。這套程序完備、權責明確，旨在保護國家制度免受任意操作侵害，維護民主運作與公信力。

然而，韓國瑜將這一法律問題政治化，交由協商處理，看似民主討論，實則將法治議題拖入黨派博弈的灰色地帶。國家制度的合法性源自法律，而非政黨利益或協商妥協。任何透過延宕、模糊程序的行為，都在侵蝕制度信任，也讓民眾對立法機構失去信心。

筆者呼籲立法院必須依法律規定迅速審查李貞秀資格，撤銷其立委資格。法律優先性不容討價還價，協商桌上不應存在對法律裁定的妥協。此案不僅是對李貞秀個人資格的審核，更是對韓國瑜政治判斷與立法院法治自覺的重大檢驗。若讓協商凌駕法律，將嚴重斲傷台灣多年建立的民主根基與制度信任。

（作者是法務人員）

