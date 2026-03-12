自由廣場》當出版被寫進國安 富察案釋放的政治司法訊號

◎ 再米

中國最高人民法院、最高人民檢察院報告把李延賀（筆名富察）列為「煽動分裂國家、破壞國家統一」案例，這已不只是個案，而是北京正式把出版工作納入國安治理的警訊。當一名在台灣出版圈工作的總編輯，被寫進年度司法成果，所傳遞的訊號非常清楚：只要碰到其不願放手的敘事邊界，出版、研究與書寫都可能被當成辦案對象。這不只是法律處理，更是政治宣示，目的就是讓所有相關工作者先學會自我收縮。

從二〇二三年赴上海後失聯，到中方以危害國家安全說明，再到後續以煽動分裂國家定性，去年傳出已遭判刑，如今又被寫進兩高報告，整條線已相當清楚。北京處理的不是單一出版人，而是在替一套可複製、可延伸、可示範的政治司法模式立下樣板。個案被寫進年度報告，意義從來不只是案件結束，而是國家機器主動把它樹成典型，對外釋放震懾訊號。

值得注意的是，不只是富察案被拿來展示，而是這套政治語言愈收愈緊。當分裂國家、煽動分裂國家、破壞國家統一被接成同一條政治司法鏈，紅線就不再只畫在街頭，也畫進書頁、稿件與出版現場。被推上審判台的，已不只是政治行動，也包括足以影響公共認知的知識生產。這表示北京如今要處理的，已非反對者的行動，而是可能影響他人理解歷史、主權與認同的內容本身。

李延賀不是街頭政治人物，而是出版人，這正是此案最沉重之處。對台灣社會而言，這不是遠方案件，而是近身警訊。對出版人、學者、文化工作者，乃至需要往返中國的意見工作者來說，富察案進入兩高報告所代表的，不只是個人命運，而是北京正在把沉默前移，把紅線擴大，把出版自由直接拖進國安化處理。最值得警覺的是，這種寒蟬效應不只影響中國境內，也會向整個華文世界擴散。當出版都能被當成國安成果展示，受影響的就不會只有一個人。

(作者是退休人員)

