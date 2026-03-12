自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》自費外交是在侮辱「忠誠不絕對」的人

2026/03/12 05:30

◎ 施文儀

行政院長卓榮泰低調赴日，以「棒球外交」完成台日斷交五十四年來的重大突破。這不只是外交保密的成功，更精準「料中」了國民黨立委的怒火與反射動作。這種怒火背後，隱含著一種永遠不打算在台灣執政、因「親痛仇快」而想報復的心態。

此次行程選擇包機並由松指部出發，核心目標是防範中共干擾計畫。事後證明事前保密成功，也料中可能會有人「忠誠不絕對」。事後藍營立委果然先於中共質疑卓揆，並函詢松指部出入紀錄與華航包機細節。

國民黨擁有長期執政與秘密外交經驗，深知外交突破之艱難與保密之必要，卻故意挖掘機敏資料，若細節遭中共蒐集，未來必增加外交困難度。行政院擔心有人「忠誠不絕對」，也以「自費」做為保密的手段，為外交史寫下無奈的一頁。

卓院長預先決定「全額自費」，這完全是行政團隊推演後的策略。因為他們料定，一定有人會假藉預算審查之名，將外交破冰抹黑為「公帑看球」。政府對內部政敵的防範，竟需和對敵國一樣嚴密，甚至還要自己破費執行政務，足見在野黨對台灣的忠誠不夠絕對，已是「缺喙的食米粉」被卓揆「看現現」。

回溯歷史，國民黨並非不懂外交艱辛。從李登輝時代的「校友及小白球外交」到連戰、徐立德時期的度假策略，國人無不樂見其成。然而今日的國民黨卻陷入扭曲困局：在他們眼中，共產黨是親人，民進黨是仇人。當中共外交部因台日關係升溫而氣急敗壞時，藍委表現得竟然比北京還要焦慮，不怕當「紅委」。

王鴻薇等人的表演，很容易被解讀是在為北京分憂。他們無視國家利益，既然是我親人所痛恨的政績，會爽快的人就是仇人。他們喪失了曾為執政黨的高度，選擇和中共站在同一邊，已不是在監督政府，而是在幫親人對付仇人。誰在拼外交，誰在當前哨，國人心中自有定論。

王鴻薇該生氣的是被懷疑忠誠不絕對，而非沒幫上中共的忙。

（作者是退休公務員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書