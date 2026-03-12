自由廣場》自費外交是在侮辱「忠誠不絕對」的人

◎ 施文儀

行政院長卓榮泰低調赴日，以「棒球外交」完成台日斷交五十四年來的重大突破。這不只是外交保密的成功，更精準「料中」了國民黨立委的怒火與反射動作。這種怒火背後，隱含著一種永遠不打算在台灣執政、因「親痛仇快」而想報復的心態。

此次行程選擇包機並由松指部出發，核心目標是防範中共干擾計畫。事後證明事前保密成功，也料中可能會有人「忠誠不絕對」。事後藍營立委果然先於中共質疑卓揆，並函詢松指部出入紀錄與華航包機細節。

請繼續往下閱讀...

國民黨擁有長期執政與秘密外交經驗，深知外交突破之艱難與保密之必要，卻故意挖掘機敏資料，若細節遭中共蒐集，未來必增加外交困難度。行政院擔心有人「忠誠不絕對」，也以「自費」做為保密的手段，為外交史寫下無奈的一頁。

卓院長預先決定「全額自費」，這完全是行政團隊推演後的策略。因為他們料定，一定有人會假藉預算審查之名，將外交破冰抹黑為「公帑看球」。政府對內部政敵的防範，竟需和對敵國一樣嚴密，甚至還要自己破費執行政務，足見在野黨對台灣的忠誠不夠絕對，已是「缺喙的食米粉」被卓揆「看現現」。

回溯歷史，國民黨並非不懂外交艱辛。從李登輝時代的「校友及小白球外交」到連戰、徐立德時期的度假策略，國人無不樂見其成。然而今日的國民黨卻陷入扭曲困局：在他們眼中，共產黨是親人，民進黨是仇人。當中共外交部因台日關係升溫而氣急敗壞時，藍委表現得竟然比北京還要焦慮，不怕當「紅委」。

王鴻薇等人的表演，很容易被解讀是在為北京分憂。他們無視國家利益，既然是我親人所痛恨的政績，會爽快的人就是仇人。他們喪失了曾為執政黨的高度，選擇和中共站在同一邊，已不是在監督政府，而是在幫親人對付仇人。誰在拼外交，誰在當前哨，國人心中自有定論。

王鴻薇該生氣的是被懷疑忠誠不絕對，而非沒幫上中共的忙。

（作者是退休公務員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法