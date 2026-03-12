自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》（李筱峰專欄）邀習近平主席訪台公開信

2026/03/12 05:30

習主席，您好：

您可能認識也可能不認識我，雖然近年來我沒有被你們列入「台獨頑固份子」名單，不過早在十八年前（二〇〇八年），北京出版的《台獨組織與人物》一書，我就名列其中，且以約五分之三頁的篇幅介紹我。所以我應不必在此自我介紹。

這封信的主要目的，是建議您應該來台訪問，我們賴清德總統是絕對歡迎您的。二〇二三年八月，時任副總統的賴清德接受媒體訪問，記者問他，如果想邀人一起共餐，想邀請誰？賴清德不假思索回答，最希望有機會和習近平先生共餐。去年五月中，已是總統的賴清德接受《日本經濟新聞》專訪時，表示對曾「想跟中國國家主席習近平共進晚餐」的想法沒有改變，但你們國台辦發言人陳斌華卻說，「賴清德癡人說夢，其陰謀絕不會得逞」。台海雙方主政者共進晚餐，保證台海和平共榮，竟然說「癡人說夢」，難道兵戎相見，生靈塗炭才甘願？

記得貴國前國務院總理溫家寶曾多次表達想來台灣旅遊的意願，最著名的是二〇〇九年表示「即便爬也要爬到台灣」，他並在二〇一二年提到希望退休後能以自由行方式訪問阿里山、日月潭。如今溫先生已退休，卻不見他出現在台灣，希望您能請他陪您一起來。

您應該沒有理由不來台灣吧！你們不是常對外宣稱「台灣是中國的一省」嗎？既然你們認為台灣是中國的一省，應該來你們這一省視察呀！況且你們在台灣的同志藍白兩黨這兩年多來在立法院為你們協力內應，也該親自來慰勞慰勞他們一下。

當然您來台灣不是純粹和賴清德吃飯，也不只去阿里山、日月潭看風景，當然要和賴清德好好談談，互相理解。愛因斯坦說得好：「和平無法透過武力來解決，唯有透過理解才能達成。」況且貴國外長王毅在川普打伊朗之後，也說得好：「拳頭硬不等於道理硬，武力並不能證明自己強大」。那麼我們雙邊的主政者一起吃吃飯，談談道理，不要比拳頭，不是很好嗎？

習主席若有意來台「賴習會」，為了避免談話空泛無邊，簡單提供三題談話大綱，方便溝通：

一、你們說台灣是中國的領土，是根據哪個國際條約？前些時候你們說不承認「舊金山和約」，那要根據哪個條約，才能讓二戰後的台灣從日本領土轉變成中華人民共和國領土？

二、台海雙方以兄弟之邦平等相待，經濟互惠，文化交流，請問對中國有何害處？

三、你們有稀土，台灣有半導體優勢，若雙方合作，共創雙贏，有何害處？

先奉上三個提綱讓你們自由發揮闡述，我們有非常多的電視台一定會全程實況轉播，習主席更能藉此機會向台灣人民說清楚講明白。若能因此說服台灣人民心向「祖國」，比你們天天軍機軍艦擾台，搞得台灣人民離心離德，效果大多了！

所以來台舉行「賴習會」是很有意義的，至於鄭麗文一直企盼「鄭習會」，就不必理她了！那個小政客以前說要打倒國民黨，要台灣獨立建國，現在卻態度丕變，諂媚討好貴黨，理念瞬間可變，純粹是為了追求個人名位權勢。您大可不必陪她起舞。為了台海和平，雙方人民的福祉，竭誠歡迎您大駕光臨台灣。

（作者李筱峰是台北教育大學名譽教授）

